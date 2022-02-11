المقالات

ليبيا على أبواب كارثة جديدة 


   نداء حرب ||   توقع المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، أن تكون أحداث طرابلس الأخيرة، بداية مواجهات عنيفة بين مليشيات موالية لعبدالحميد الدبيبة وأخرى تسعى لإزاحته من المشهد.  المرعاش وفي تصريحات خاصة، رأى أن ما وصفه بـ”مسارعة” الدبيبة لتحريك تلك المليشيات رسالة إلى البرلمان بأنه لن يسلم السلطة بسهولة في طرابلس، قائلاً  إن الدبيبة لن يكون قادرًا على المواجهة العسكرية، خصوصًا أن جزءًا من مليشيات طرابلس غير المؤدلجين ليست معه وسوف تتحالف مع مليشيات أخرى من مصراتة.  وتوقع المرعاش أن يكون انتقال وتسليم السلطة غير سلس، لكنه حتمي، مشيرًا إلى أن المليشيات المسلحة لن تصمد، خاصة أنها تحالف بين مليشيات تعمل على الارتزاق ولمن يدفع لها أكثر وأخرى متطرفة يمكن أن تغير مواقفها حسب أوامر من يقودها، عندما تشعر بأنها معركة خاسرة.  وفي السياق اتفق العديد من المحللين السياسيين بأن الصراع الدائر بين البرلمان والدبيبة من المتوقع أن يكون الشعلة لنزاع مسلح جديد مشابه لأحداث 2019، عندما فاجئ المشير خليفة حفتر الجميع بعملية عسكرية على طرابلس لانتزاع السلطة من حكومة الوفاق السابقة.  يأتي هذا بعد فشل الإنتخابات التي كانت مُزمعة في 24 ديسمبر الماضي، والتي ترشح لها المشير كشخصية تحظى بجميع الفرص للفوز بها ورئاسة البلاد، وهو ما لم يستطع تحقيقه بسبب الخلافات والمطبات والعراقيل التي تم رميها أمام عملية التمهيد للانتخابات لمنعه من الفوز بها، وإعادة تشكيلها في موعد آخر وبفرص ضئيلة لفوزه.  وتوقع خبراء من معهد التنمية الاجتماعية وقوع كارثة إنسانية في المنطقة الغربية لليبيا في حال هجوم للجيش الوطني الليبي على طرابلس. ووفقًا لتقديرات مختلفة، يمكن أن تكون عواقب مثل هذا الهجوم مدمرة ليس فقط على الغرب، ولكن أيضًا على شرق البلاد.   ويعتقد الخبراء أنه نتيجة لهذه العملية العسكرية، سيفقد حوالي 3 ملايين ليبي عامل الإستقرار في حياتهم، وسيهجر حوالي 350 ألفًا من مكان إقامتهم من مناطق رئيسية ستكون محور اشتباكات بين الأطراف المتصارعة غربي ليبيا.   وتجدر الإشارة إلى أن خليفة حفتر ليس مستعدا للتنازل من أجل تحقيق السلام وتوحيد البلاد واستعادة الإستقرار. ويضع طموحاته ومصالح حاشيته فوق مصلحة الوطن. علاوة على ذلك، لا يسعى المشير إلى إيجاد حل سياسي لتجاوز الأزمة، مفضلاً استخدام أساليبه التقليدية كالتدخل العسكري.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأشياء تقاس بموازينها لكيلا يبخس حقها 
إضاءة في كيفية مواجهة الهجوم المركب للعدو
(68)   تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك
كلا كلا لإستباحة الدماء
الفلوجة  ومخطط لعودة (الارهاب )
الذكرى ال 43 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران
ليبيا على أبواب كارثة جديدة 
عفا الله عما سلف بداية النهاية.. ٨ شباط الذكرى والحدث .
الصدق يُلبس العلاقات الجمال
لماذا ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك