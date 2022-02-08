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انهم اقوياء بضعفنا


  الشيخ محمد الربيعي ||   ان الملتفت الى مصادر القوى لشيطان و دول الاحتلال و الاستكبار ، و من لف لفهم ان محور قوتهم تنطلق من ضعفنا .  فإنَّ قوَّة الشّيطان و دول الاحتلال و الاستكبار تنطلق من ضعفنا ، كما هي الحال الآن في واقعنا السياسيّ في العالم ، فليس من الضّروريّ أنَّ أعداءنا من الشّياطين الكبار و الصّغار ، هم أقوى منّا ، صحيح أنهم يملكون القوّة ، و لكنّهم أقوياء بضعفنا ، فإذا قوينا و أخذنا بأسباب القوّة ، أمكننا أن نقف أمامهم وجهاً لوجه ، و لكنّنا نصنع الضّعف لأنفسنا ، و يصنعون القوَّة لأنفسهم ،فيسيطرون علينا من خلال سيطرتهم على نقاط الضّعف ، فالشّيطان ودول الاحتلال و الاستكبار  لا يملك الحجَّة ، لأنّه ينطلق من الباطل . فما هي أساليب الشيطان و دولة الاحتلال و الاستكبار ؟  [ لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ ] ، [ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ] ، [ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ ] ، و هو في يوم القيامة يعلن الخطّة التي اتّبعها في الحياة الدّنيا ، [ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَ عَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَ لُومُواْ أَنفُسَكُم ]، فالشَّيطان ودول الاحتلال و الاستكبار  يقول :   لكم إنّني أكذب و حرفتي هي الكذب ، و أنا أخدع و أغوي ، فأنا كذلك طبيب التّجميل أجمّل القبيح و أقبّح الجميل ، فالشَّيطان ودول الاحتلال و الاستكبار  متخصِّصين بالصّورتين معاً ، إذ إنّه وانهم  لا يملكوا القاعدة و لا الحجَّة ، لذلك فإذا تسلّحت بمعرفة الحقيقة و هضمتها ، و حوَّلتها إلى جزء من ذاتك الثقافيّة و الفكريّة ، أمكنك أن تكتشف أسلوب و سوسة الشّيطان و دول الاحتلال و الاستكبار ، و أمكنك كشف أسلوب اللَّعب على الصّور و محاولة تغيير الصّورة فإذا خاصمكم الشّيطان ، فأقبلوا عليه بما تعرفون ، فإنّ كيد الشّيطان كان ضعيفاً ، فان قلت : و ما الّذي نعرفه ؟  نقول : خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله عزّ وجلّ ، يعني اعرفوا الله في مواقع قدرته ، فإذا أراد أن يثير الوسوسة و الشكَّ في الله ، حركوا ثقافتكم كلّها فيما تعرفونه من أسرار خلق الله ، و من مواقع قدرته ، و وجِّهوها إليه فسيسقط. اذن التحصيل الحاصل من شراكة الشيطان و الاحتلال من ناحية ، استغلال الضعف الذي متكون عندنا هو  واحدة ، و لا يختلف الشيطان و ادواته من البشرية المحتلة ، من الناحية الوسوسة والاغواء ، واستغلال نقاط الضعف ليتخذها مصدرا لقوته .... اذن علينا ان نتقوى عليه و عليهم بالايمان و العقيدة الصحيحة الصادقة ، و علينا واجب اخلاقي و شرعي ان نتوحد و نتفق  . نسال الله حفظ الاسلام و اهله  نسال الله حفظ العراق و شعبه 
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