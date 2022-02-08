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نكسة تشرين..!


  قاسم ال ماضي ||     لا اعرف هل هي صدفة ام ان الانتكاسات حليفة تشرين ، نكس العرب في تشرين ونكسوا روسهم التي مُلئت حتى الثمالة بشعارات العروبة وسيف العرب والمجد العربي صلاح الدين وان لم يكن عربي وخالد ابن الوليد وكل  مانعتوه بالتراث النصر  العربي وحتى الخمر العربي  ويبدو النصر العربي سيبقى تراث....   وتشرين حديقة الامة وهو مختصر الاسم حديقة الامة العربية التي خرجت منها شرارة المثلية والتمرد التي فيها اعلان عن قتل ابنائنا من القوات الأمنية وشتم الرموز الوطنية وصلب الشباب على اعمدة الكهرباء ومورست كل انواع التخريب والنزيف الاعلامي كانوا يقولون نريد وطن لم يعلم السذج انه ارادوا الوطن ليقتلوه او يباع  وصفق الناعقون سكتت عمائم  الوعض حتى حين سب المرجع والح.. ش. د. بل استهزء بكل مقدس حتى  الحسين (ع).  وماذا كسبنا بعد تشرين ومن أين جاء هؤلاء يتحدثون عن البناء وهم يهدمون بيتنا ويتحدثون عن الأمن وهم يغتالون ابنائنا  ألم ترضعه أمهاتهم او لم يربهم إباء لهم ماذا جنينا منهم ماهي  منجزاتهم  تدوير  الفاسدين ام  سرقة اصوات الناخبين مكافئة من يرسل الينا الانتحاريين بنزف ارضنا  من البترول ولكي يبقى شعبنا خائباً منكوبا وصمتت الامة كما صمتت يوم قتل الحسين (ع).  فراغ امني و فراغ دستوري بل فراغ خلقي أين الناقدين ودعاة العروبة والوطن والسيادة هل عميت عينهم عن الشمال المحتل   وسرقة نفط الجنوب أين الالسن  التي شرعت على الح.. ش.. د كلاب القافلة هل شغلت بلعق لحم  الخيانة اين الشعارات التي تنشرها قناة الفتن أين الشرقية دعاة الحضن العربي المؤتمرات والمؤامرت لم لاتقول تركيا بره بره  واقول هل هية المصادفة ام الانتكاسات حليفة تشرين
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