كما توقعت سابقا..!

د. حيدر سلمان || رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مخالفة دستورية لتوقيتات رسمها الدستور يفتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئاسة الجمهورية. ماذا يعني ذلك؟ 1. ان موضوع زيباري حسم مقدما انه مستبعد من قبل القضاء ولارجعة فيه وباقي فقط الاعلان. 2. القرار ليس فردي من الحلبوسي (برغم انه لم يعرض حتى على المجلس النيابي)، بل من قبل التحالف الثلاثي ولو كان غير دستوري فسيقف خلفه من هم من اعلى من القوانين والدستور 3. البرزاني سيرشح اسم جديد غير زيباري ويجب تمريره ولو بكسر كل القوانين بقوة التحالف الثلاثي. 4. منصب رئاسة الجمهورية حتما سيذهب الى البارتي وينتزع من اليكتي، ولاول مرة بعد 2003. 5. حقبة جديدة من الحكم كاملة النواحي.



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