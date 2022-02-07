لماذا ثم لماذا.؟!

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محمد مكي آل عيسى || لماذا تعاطف الناس مع الطفل المغربي ولم تتعاطف مع أطفال اليمن أو سوريا أو العراق ؟؟ السبب أن الناس يريدون أن يتعاطفوا وبكل شدّة وبكل طاقتهم لكنهم لا يريدون أن يكون تعاطفهم هذا سبباً لمشاكلهم . . لا يريدون أن يتكبدوا أي خسارة . . يريدون التعاطف السهل الّذي لا ضريبة عليه . . فمن يتعاطف مع أطفال اليمن سيعلن العداء للسعودية ومن يتعاطف مع أطفال سوريا سيعادي من كان سبباً في دمارها ومن يتعاطف مع أطفال العراق عليه أن يلعن المحتل الشيطاني وادواته . . الاطفال الذين استشهدوا بسبب العداء لمبادئ أهلهم لن يقف معهم إلّا أصحاب المبادئ فالوقوف معهم مكلف . . أمّا من تعرّض لحادث عرضي فالوقوف معه لن يحتسب لجهة دون أخرى الوقوف معه غير مكلف أبداً