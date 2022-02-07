المقالات

الصحة (١٠)الوقاية من الأمراض...


   د.مسعود ناجي إدريس ||   على الرغم من أن هذا المقال لا يناقش الوقاية من جميع الأمراض ، إلا أنه يجب ملاحظة أن الشيء الرئيسي هو منع جميع مشاكل الحياة من اتخاذ تدابير قيمة للغاية. أي نوع من الوقاية في الحياة هو عمل الوالدين  ؛ إنه يعني منع شيء ما قد يحدث في حياة الإنسان ويمثل مشكلة. يجب معالجة الواقعة قبل وقوعها ، وهذا ما وجهه الإمام علي في رسالته 31 من نهج البلاغة إلى الإمام الحسن : 《 وأمسك عن طريق إذاخفت ضلالته - فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال » .  وباختصار ، فإن ركوب حصان ، الذي قد يوقع أي شخص على الأرض ، ليس من عمل الشخص الحكيم والعاقل والوصول لا يستحق هذا القلق من هذا الركوب . في وقت سابق ، وصفنا الوقاية من الأمراض المعدية والصحية. في هذا المقال نتحدث عن الوقاية من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأخيراً السرطان.  ▪️السمنة   السمنة هي أكثر المضاعفات الغذائية شيوعًا (الإفراط في تناول الطعام وسوء التغذية وعدم الاهتمام بكمية ونوعية الطعام). في مواجهة الحياة والتفوق الفكري ، يمكن أن تسبب السمنة مشاكل لأن الشخص البدين يعاني من مضاعفات السمنة منها ؛ ستواجه الكسل ومضاعفات القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض الأخرى.  ▪️اسباب السمنة : • زيادة تناول الطعام • قلة النشاط البدني •العوامل الوراثية والجينية • أسباب غير معروفة الوقاية والعلاج من السمنة: •تقليل الأطعمة عالية السعرات الحرارية ، مثل الدهون والحلويات  • زيادة النشاط البدني (خاصة المشي وممارسة الرياضة اليومية)  • الاعتدال في الأكل وتجنب الإفراط في تناول الطعام  • قد تكون أسباب السمنة مرتبطة ببعض الأمراض التي يجب مناقشتها مع طبيبك. اجراء الفحوصات اللازمة إذا لزم الأمر...

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليعلم الجميع ان بوتقة الشيعة لن تضيق
لماذا ثم لماذا.؟!
خُلقوا لزمان غير زمانكم
الامن من منظور الدولة الحضارية الحديثة
ذكرى الثورة الإسلامية المباركة الثالثة والأربعون
رأس مال الدولة العميقة ينهش أجساد الشعوب الفقيرة.
انتخاب الرئاسات الثلاثة وعبثية إجراء الانتخابات ..
نحن أمام نظام عالمي جديد
الصحة (١٠)الوقاية من الأمراض...
صراع ببن قيادات فاشله وفايروس مفترس.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك