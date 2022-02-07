الصحة (١٠)الوقاية من الأمراض...

د.مسعود ناجي إدريس ||
على الرغم من أن هذا المقال لا يناقش الوقاية من جميع الأمراض ، إلا أنه يجب ملاحظة أن الشيء الرئيسي هو منع جميع مشاكل الحياة من اتخاذ تدابير قيمة للغاية. أي نوع من الوقاية في الحياة هو عمل الوالدين ؛ إنه يعني منع شيء ما قد يحدث في حياة الإنسان ويمثل مشكلة. يجب معالجة الواقعة قبل وقوعها ، وهذا ما وجهه الإمام علي في رسالته 31 من نهج البلاغة إلى الإمام الحسن :
《 وأمسك عن طريق إذاخفت ضلالته - فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال » .
وباختصار ، فإن ركوب حصان ، الذي قد يوقع أي شخص على الأرض ، ليس من عمل الشخص الحكيم والعاقل والوصول لا يستحق هذا القلق من هذا الركوب . في وقت سابق ، وصفنا الوقاية من الأمراض المعدية والصحية. في هذا المقال نتحدث عن الوقاية من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأخيراً السرطان.
▪️السمنة
السمنة هي أكثر المضاعفات الغذائية شيوعًا (الإفراط في تناول الطعام وسوء التغذية وعدم الاهتمام بكمية ونوعية الطعام).
في مواجهة الحياة والتفوق الفكري ، يمكن أن تسبب السمنة مشاكل لأن الشخص البدين يعاني من مضاعفات السمنة منها ؛ ستواجه الكسل ومضاعفات القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض الأخرى.
▪️اسباب السمنة :
• زيادة تناول الطعام
• قلة النشاط البدني
•العوامل الوراثية والجينية
• أسباب غير معروفة
الوقاية والعلاج من السمنة:
•تقليل الأطعمة عالية السعرات الحرارية ، مثل الدهون والحلويات
• زيادة النشاط البدني (خاصة المشي وممارسة الرياضة اليومية)
• الاعتدال في الأكل وتجنب الإفراط في تناول الطعام
• قد تكون أسباب السمنة مرتبطة ببعض الأمراض التي يجب مناقشتها مع طبيبك. اجراء الفحوصات اللازمة إذا لزم الأمر...