الصحة (١٠)الوقاية من الأمراض...

د.مسعود ناجي إدريس || على الرغم من أن هذا المقال لا يناقش الوقاية من جميع الأمراض ، إلا أنه يجب ملاحظة أن الشيء الرئيسي هو منع جميع مشاكل الحياة من اتخاذ تدابير قيمة للغاية. أي نوع من الوقاية في الحياة هو عمل الوالدين ؛ إنه يعني منع شيء ما قد يحدث في حياة الإنسان ويمثل مشكلة. يجب معالجة الواقعة قبل وقوعها ، وهذا ما وجهه الإمام علي في رسالته 31 من نهج البلاغة إلى الإمام الحسن : 《 وأمسك عن طريق إذاخفت ضلالته - فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال » . وباختصار ، فإن ركوب حصان ، الذي قد يوقع أي شخص على الأرض ، ليس من عمل الشخص الحكيم والعاقل والوصول لا يستحق هذا القلق من هذا الركوب . في وقت سابق ، وصفنا الوقاية من الأمراض المعدية والصحية. في هذا المقال نتحدث عن الوقاية من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأخيراً السرطان. ▪️السمنة السمنة هي أكثر المضاعفات الغذائية شيوعًا (الإفراط في تناول الطعام وسوء التغذية وعدم الاهتمام بكمية ونوعية الطعام). في مواجهة الحياة والتفوق الفكري ، يمكن أن تسبب السمنة مشاكل لأن الشخص البدين يعاني من مضاعفات السمنة منها ؛ ستواجه الكسل ومضاعفات القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض الأخرى. ▪️اسباب السمنة : • زيادة تناول الطعام • قلة النشاط البدني •العوامل الوراثية والجينية • أسباب غير معروفة الوقاية والعلاج من السمنة: •تقليل الأطعمة عالية السعرات الحرارية ، مثل الدهون والحلويات • زيادة النشاط البدني (خاصة المشي وممارسة الرياضة اليومية) • الاعتدال في الأكل وتجنب الإفراط في تناول الطعام • قد تكون أسباب السمنة مرتبطة ببعض الأمراض التي يجب مناقشتها مع طبيبك. اجراء الفحوصات اللازمة إذا لزم الأمر...



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