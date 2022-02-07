المقالات

الإطار التنسيقي العدد الثابت وعليه تُقسَم الجذور

77 2022-02-07

  حازم أحمد فضالة ||       النواب الذين حضروا اليوم 7-شباط-2022 جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية لم يتجاوز عددهم (25) نائبًا حتى الآن، وهي جلسة لا يتحقق نصابها إلا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، أي: (220) نائبًا! أما عدد نواب الثلث المُعَطِّل فهو (110) نائبًا! وفي ضوء ذلك نقدم قراءتنا الموضوعية: 1- القوة النيابية الحقيقية ما زالت بيد الأحزاب المتنفذة، وهي ليست حالة سلبية بل هذا خيار الجماهير، وهي حالة صحيَّة. 2- الجمهورية الإسلامية هي الحليف والصديق الأوفى والأصدق والأوثق للشعب العراقي. 3- أثبت المحور الأميركي وأدواته من البريطانيين (وبلاسخارت)، والسعوديين، والإماراتيين؛ أنهم يريدون الشر والخراب للعراق والشعب العراقي، ولا خير في التحالف معهم، فهم أعداء للشعب العراقي. 4- أخفق المشروع الغربي لِفَتِّ عَضُد الأحزاب الإسلامية الشيعية: تحالف الفتح، تيار الحكمة، حزب الفضيلة، حركة عطاء، حركة حقوق، دولة القانون؛ لأنَّ الغرب وحلفاءه من الخليج أرادوا تفكيك هذه الأحزاب الإسلامية ومحوها محوًا. 5- أثبت الشعب العراقي أنه مع المرجعية الدينية والحوزة العلمية، والحشد الشعبي والمقاومة وثقافة الدولة. 6- أثبت الإطار التنسيقي أنه الكفَّة الفاعلة الوازنة الأولى في العملية السياسية؛ فهو يمثل الأغلبية العظمى للشعب العراقي، والكثافة السكانية الكبرى، والتنوع الأكبر، لذلك لا تُعقَد هذه الجلسة دون موافقة الإطار التنسيقي. 7- أثبتت الاعتصامات السلمية ضد عملية التزوير الانتخابية 2021؛ أنها اعتصامات الوعي، والحرص على الوطن، وهي الممثل الحقيقي للشعب العراقي، وليس الذين أحرقوا وقتلوا وعربدوا يمثلون هذا الشعب العريق الأصيل! وخطوات التعديل الناجحة في عملية تشكيل الحكومة استمدت قوتها من صبر المتظاهرين والمعتصمين السلميين، وشعاراتهم ومطالبهم العاقلة الموضوعية
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليعلم الجميع ان بوتقة الشيعة لن تضيق
لماذا ثم لماذا.؟!
خُلقوا لزمان غير زمانكم
الامن من منظور الدولة الحضارية الحديثة
ذكرى الثورة الإسلامية المباركة الثالثة والأربعون
رأس مال الدولة العميقة ينهش أجساد الشعوب الفقيرة.
انتخاب الرئاسات الثلاثة وعبثية إجراء الانتخابات ..
نحن أمام نظام عالمي جديد
الصحة (١٠)الوقاية من الأمراض...
صراع ببن قيادات فاشله وفايروس مفترس.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك