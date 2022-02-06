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أن تكون حكيماً..!


  محمد مكي آل عيسى ||   أن تكون حكيماً . . لك قول مسموع فهذا لا يأتي لأنك تريد ذلك . .  ولن يكون لأنك تملك أموالاً ولا أملاكاً  ولن يكون لأنك ذو نفوذ وأعوان  ولن يكون لأنك قرأت كثيراً  أبداً . .  أبداً  هناك فيض يأتي من الحكيم الأعلى . . منه تعالى يفيض به على من يشاء ويؤتيه لمن يشاء (( يؤتي الحكمة من يشاء )). ((ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً )) ولا يمكنك أن تسلب الحكمة من صاحبها . . فهي ليست كالمال . . ليست كالمنصب . . ليست كالملك  الحكمة ليست قميصاً يتقمصها فلان ويخلعها فلان  إنها هبة وتسديد منه تعالى لمن يستحقّها ولمن يعرف كيف يضعها في موضعها  لن يضر الحكيم شيئاً عدم اعترافك به  كما لن تكون حكيماً لو اشتريت ضمائر الإنس والجن ليقولوا عنك أنك حكيم الحكمة شريفة لها أهلها . . وتأبى الشريفة أن تفارق أهله
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