المقالات

الامة بحاجة الى قيادة استثنائية بالتقدير 


   الشيخ محمد الربيعي ||   [ اعظم الله اجر الامة الاسلامية بذكرى شهادة الامام علي الهادي ( عليه السلام ) . اليوم سنتعرف من مدرسة ذلك الامام العظيم علي الهادي ( ع ) ، ان من شروط نجاح القيادة للامة ان تكون شخصية استثنائي في التقدير .. محل الشاهد :   عندما نقرأ تاريخ الإمام الهادي ( ع ) ، فإنَّنا نستوحي منه أنّه كان محلّ احترام الناس و تقديرهم في الحرمين ( مكّة و المدينة ) ، ومن الطبيعي أن يكون هذا التّقدير و هذا الاحترام بمستوى استثنائيّ ، إذ لا بدَّ من أن يكون ناشئاً من خلال القيادة الفكريّة و الروحيّة و الحركيّة الّتي كانت تدخل إلى كلّ عقل و إلى كلّ قلب ، لأنه ليس من الطبيعيّ أن يأخذ إنسان هذا المستوى من الإكبار و التّعظيم بدون أن يترك تأثيره الكبير في عقول الناس و قلوبهم و حياتهم ، مع ملاحظة أنَّ الناس في الحرمين لم يكونوا على رأيٍ واحدٍ في المذهبيَّة ، بل كانوا يختلفون ، فلم يعهد أنَّ النّاس في مكّة و المدينة آنذاك كانوا إماميّين يتشيَّعون لأهل البيت ، بل كانوا مختلفين في آرائهم المذهبيَّة ، و مع ذلك ، نجدهم يلتقون على احترام شخصيّة الإمام الهادي ( ع ) . فمن أين نعرف هذا النّوع من الشعبيَّة الواسعة؟  كما هو التّعبير السّائد في هذه الأيام  إنّنا نعرف ذلك من خلال رسالة بعث بها أحد المسؤولين في المدينة إلى الخليفة العباسي ( المتوكِّل ) ، ثم من خلال ردود الفعل الّتي حدثت عندما أريد للإمام أن ينتقل من المدينة إلى بغداد أو إلى سامرّاء .  ففيما رواه ( المسعودي ) قال: "إنَّ بريحة العباسي ، صاحب الصّلاة بالحرمين ، كتب إلى المتوكّل : إن كان لك بالحرمين حاجة ، فأخرج عليّ بن محمّد منهما ، فإنّه قد دعا إلى نفسه ، و اتّبعه خلقٌ كثير ، و تابع إليه ، ثم كتب إليه بهذا المعنى . فوجّه المتوكّل بيحيى بن هرثمة ، و كتب معه إلى أبي الحسن كتاباً جميلاً يعرِّفه أنّه قد اشتاقه و سأله القدوم عليه ، و أمر يحيى بالسّير معه كما يحبّ ، و كتب إلى بريحة يعرِّفه ذلك". من هذا نعرف أنّ بريحة من بني العباس ، و هو من عائلة الخلافة ، و هو يكتب إلى المتوكِّل أنّ الحرمين كادا أن يكونا تحت إمرة الإمام الهادي ( ع ) ، و نحن نعرف أنَّ الإمام الهادي ( ع ) لم يكن في موقع الدّعوة إلى الثّورة ضدّ الخلافة العباسيّة ، لأنّ الظروف الموجودة آنذاك لم تكن تسمح بمثل هذا العمل ، و لكنّ هذا الرّجل عندما رأى أنَّ الناس تلتفّ حول الإمام التفافاً يوحي أن الناس يرون فيه ذلك ، و يعتقدون أنه الشَّخص المفضَّل في إدارة أمور الناس ، أرسل هذه الرسالة ليشعر مركز السلطة بالخطر الّذي تحسّسه ، مما دعاه إلى متابعة الكتابة إلى المتوكل . من كل ماذكر اذن نحن بحاجة الى قيادة استثنائية في تقديرها ومحبتها من الجميع ، هذه القيادة يكون فعلها و قولها مطابقا ، وتكون ملتزمة بالضوابط التي ارادها الله تبارك وتعالى لتكون مقبولة من الجميع بما فيهم الاديان الاخرى . نسال الله حفظ الاسلام و اهله  نسأل الله حفظ العراق و اهله
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الولائية تبعية وخونة
الامة بحاجة الى قيادة استثنائية بالتقدير 
المفردات القاتلة..!
الانتقاء من التاريخ بمزاج جهل او خبث
هل أمريكا محررة أم محتلة للعراق
من هو الرئيس القادم ؟!
رسالة للعراق الواحد الشعب المجاهد ...
رؤى المرجعية استشراف للمستقبل
قيادة العراق امانة إلهية
سيادة العراق على المحك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك