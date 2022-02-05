المفردات القاتلة..!

اياد رضا حسين آل عوض ||

بعد الانقلاب العسكري المشؤوم في تموز عام 1968 وبالتحديد اكثر ، بعد عام 1979 , اخذت تظهر على الساحه العراقية مفردات وعبارات لغوية تمثل العنف والقهر والاضطهاد وسفك الدماء وتقييد الحريات ، وكل ماهو مزعج ومخيف ،،، والتي بدأ يجري تداولها وبشكل تصاعدي ، وهي لم تكن مستخدمة قبل هذا التاريخ ،،، اما بعد سقوط النظام السابق فحدث ولا حرج ،، ان هذه المفردات تسببت في نتائجها وتداعياتها الى سفك انهار من الدماء وسرقة وتبديد الاموال والثروات وادت الى الحاق الضرر البالغ القاتل والمميت بالفرد العراقي . وسنستعرض على سبيل المثال اهم هذه المفردات و على النحو الاتي :

- (1) رئيس دولة اصبح بديلا عن رب العالمين (2) حرب وحروب (3) تعرض عسكري (4) هجوم عسكري (5) مفرزة اعدام (6) مداهمة (7) تعهد خطي والا الاعدام (8) تقارير حزبيه ( 9) جرد حزبي او أمني لدوائر امنية كثيرة (10) مصطلح (حسب السياق) لاعدام الموقوفين دون محاكمه (11) اعدم لانه سب الحزب والثورة والرئيس (12) مقابر جماعيه (13) تسفير وتهجير (14) لا تعيين الا بعد الانتماء للحزب (15) قتل على الهويه (16) اصطفاف طائفي (17) نازحين (18) قاعدة وداعش (19) ميليشيات (20) ملف فساد يتكرر عشرات المرات يوميا (21) لا دولة ولا نظام ولا قانون حقيقي ، وانما شريعة غاب واعراف وقيم البداوة والتعرب (22) اختلاس ورشاوي لم يشهده تاريخ الدولة العراقية الحديث (23) عدم تعيين الخريجين (24) لغة التوريق والدفاتر في معاملات الدولة العراقية (25) دولة غير معلنة في شمال العراق (26) ساسة انبطاحين (27) ساسة متملقين (28) ساسه فاسدين وفاشلين (29) المافوق في السلم الوظيفي يخاف من المادون (30) مفردات قبليه لم تكن معروفه في العاصمه (كوامة ، عطوة ، دكة) (31) خطف ، وأبتزاز ، وتهديد (32) الرواتب الخياليه لكبار المسؤولين والهيئة التشريعية (33) تبديد اموال الدوله بمبالغ لا تصدق (34) لغه الرشاشات و البيكيسيات (35) عرب سنة وعرب شيعه (36) الاعتداء على الاطباء والهجوم على عياداتهم وتحطيمها (37) هجرة الاطباء والعلماء الاكاديميين والعقول المتميزه باعداد كبيره (38) شراء وبيع المناصب بالدولارات (39) مفخخات وعبوات والغام (40) انتحاري ، حزام ناسف (41) احتلال مناطق في مركز العاصمه من قبل مسلحين بسبب نزاع قبلي وطرد القوات الامنيه (42) الاعتداء على ضباط القوات الامنية واهانتهم اثناء تاديه واجباتهم (43) تاخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في سابقة لم يشهدها تاريخ الدوله العراقية منذ الاستقلال (44) تلكأ القوات الامنية في تنفيذ واجباتهم لفرض القانون والنظام ، خوفا من انتقام المواطن والتهديدات القبلية والميليشيات ، الى غير ذلك من الذي لم يحضرنا في هذة السطور ،،،

ان هذه المفردات في الواقع جاءت مع حكم الاعراب والمتخلفين والجهال واهل العصبيات والاحقاد ،، والا لماذا لم نكن نعرف او نشاهد مثل هذه المفردات نحن جيل الاربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عندما كان معظم شخصيات انظمه الحكم في تلك الفترة هم من الناس المتحضرين والعوائل المرموقة ، البعيدة عن روح التعرب والبداوة والانتقام والثارات وسفك الدماء ، وسرقة واختلاس المال العام . وانما على العكس ، فالمفردات التي كنا نتداولها ونتعاطاها وتحظى باهتمامنا كانت ذات طابع حضاري ترفيهي وعصري وسياحي .

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