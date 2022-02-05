المقالات

قيادة العراق امانة إلهية


 

-الشيخ محمد الربيعي ||

 

🔸نبارك الى الامة الاسلامية ذكرى ولادة الامام علي الهادي ( عليه السلام )

محل الشاهد :

▪️القيادة ظاهرة اجتماعية ، ذات جذور عميقة ، تتصل بطبيعة الانسان و تراثه الثقافي و مشاركته لمن حوله في مجتمعه ، فالوجود المشترك للجماعات يجعل الحاجة الى من ينظم العلاقات القائمة بينهم ، و هذا ما يجعل ضرورة وجود القيادة .

كما ان هذا من الثابت في علم النفس .

محل الشاهد :

▪️النتيجة نرى ان اختيار القيادة هي امانة الهيه [ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ] ،

▪️فالقيادة امانة المقصود منها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، فنجد هذا المفهوم اكده الرسول الخاتم محمد ( ص ) ، في مواقف عدة منها قوله ( ص ) : ( أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم ان في العشرة افضل ممن استعمل فقد غش الله و غش الرسول وغش الجماعة المسلمين …) .

▪️اذن يجب المراعاة بالتشدد لمن نعطيه مكانة و منزلة القيادة .

ان من واجبات تلك الامانة في اختيار القيادة ، ان تكون تلك الشخصية تمتلك التأهيل الذاتي من الجوانب النفسية و العقلية و الجسمية ، كالذكاء و الحزم و الشجاعة و التضحية ، و بعد النظر ، و الحكمة ، و الصبر والنزاهة  .

كما يجب ان تتوفر في تلك الشخصية الكفاءة القيادية و قدرته على التأثير في مرؤسيه .

▪️اما العنصر الاهم لصيانة الامانة اختيار القيادة هو  : ان تكون تلك الشخصية ملتزمة بالضوابط و القواعد الشرعية ، بالاقوال و الافعال .

وان تكون تلك الشخصية تعمل على ايجاد الحب بينها و بين من هم تحت امرتها و ادارتها و قيادتها .

▪️اذن امانة اختيار القيادة تتطلب الموضوعية بالاختيار و الابتعاد عن العواطف و المجاملات و المواضيع الجانبية الاخرى التي لو كانت هي المعيار للاختيار ضاعت القيادة و الامة .

▪️و هذا مانجده واضح و مؤكد عليه في سيرة اهل بيت النبوة ( سلام الله عليهم ) ، فنجد ان امام المتقين امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع ) ، يحدد الى مالك الاشتر كيف يتم اختيار القيادة بقوله : ( فول من جنودك انصحهم في نفسك لله و لرسوله و لإمامك ، و انقاهم جيبا و افضلهم حلما ، ممن يبطئ عن الغضب و يستريح الى العذر ، و يرأف بالضعفاء ، و ينبو على الاقوياء ، و ممن لا يثيره العنف ولا يعقد به الضعف ) .

▪️اذن بالنتيجة يجب الالتفات ان اختيار القيادة الى  العراق  بالعموم او بالخصوص لاي موقعا كان هي امانة الهيه كبيرة ، سيحاسب من خانها بوضع الشخص الغير مناسب في موقع لا يستحقه او اي موقع قيادي اخر .

نسأل الله حفظ الاسلام و اهله

نسال الله حفظ العراق وشعبه

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من هو الرئيس القادم ؟!
رسالة للعراق الواحد الشعب المجاهد ...
رؤى المرجعية استشراف للمستقبل
قيادة العراق امانة إلهية
سيادة العراق على المحك
الامام الهادي (ع ) وسياسة الارهاب الاموي
(وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) يس ٢٠
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي..والاحتفال بيوم الشهيد العراقي
العصبية القبلية واثرها في مجتمع الكوفة في القرن الهجري الاول
ايران هي العدو عندما تنقلب الموازين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك