سيادة العراق على المحك

رسول حسن نجم ||

قبل ٢٠٠٣ وبعده والى الآن لم يكن غالبية العراقيين (الشيعة على وجه خاص) والمتحدث منهم متحزبين لجهة معينة سواءا كانت هذه الجهة احزابا اسلامية أو علمانية أو غيرها، بل كانوا ومازالوا معيارهم وقائدهم هي المرجعية الدينية العليا المتمثلة اليوم بسماحة آية الله العظمى السيد الحسيني علي السيستاني مد الله في عمره ومتعه الصحة والعافية ممتثلين لنهجه وإرشاداته ملبين لدعوته إذا دعاهم ، فهم لكلامه يترقبون وله مطيعون ولايتقدمونه بقول أوفعل ، مؤمنين بقوله تعالى (بل عبادٌ مُكرمون ، لايسبقونهُ بالقولِ وهم بأمرهِ يعملون) ثناءاً منه تعالى على أنبيائه وأوليائه.

وماتدني نسبة المشاركة في إنتخابات ٢٠٢١ إلا نتيجة لإمتعاض المرجعية من المتصدين للشأن السياسي في البلاد وأخفاقاتهم المتكررة في ادارة دفة الحكم ولأنهم نسوا أو تناسوا إن أموال الخزينة العراقية ليست إرثا لهم أو هي من إستحقاقاتهم الإنتخابية لتجود بها أيديهم لهذه الفئة أو تلك بغير وجه حق ، بل هم مؤتمنون عليها ومسؤولون عنها اليوم أمام شعبهم وغدا أمام الله. فمابال نفط الجنوب وموارد منافذه ودوائره هو نهب مشاع للأكراد في حين ان نفط العراق في شماله ومنافذه الحدودية لاتدخل خزينة الدولة إضافة الى ذلك فهم يأخذون حصة من الجنوب أي نسبة من الموازنة العامة بتوافقات سياسية مذلة ومخزية بسبب الانبطاح السياسي لساسة الشيعة حتى وصلت ببعضهم الوقاحة ليقول عن الشيعة وهم المكون الاكبر في العراق (نارهم تاكل حطبهم مايهمني هو كردستان) مع العلم ان مواردهم من السياحة والسياحة العلاجية وتجارة السيارات وغيرها تتأتى من خلال مشتريات مواطنين شيعة وهي قوام اقتصادهم.

ولو امتنع الشيعة عن السفر الى كردستان لانهار اقتصادهم في أيام كما حدث عندما أعلنوا انفصالهم ثم عادوا عنه صاغرين.

ونفس الكلام يقال عن ساسة السنة فقد أعطيناهم أكثر مما يستحقون وانبطح لهم سياسيونا حتى أوصلونا الى مانحن عليه الآن من تشرذم ساسة الشيعة في البرلمان مع حالة الضعف الذي يعتريهم في الموقف والقرار.

وليعلم ممثلي الشيعة ان قوة المكون الأكبر ومصالحه التي هي وحدة ومصالح العراق كله اصبحت اليوم في خطر ، حيث ارهاصات التطبيع وتقنين الاحتلال وشرعنته ناهيك عن مايطبخ لازاحة الحشد المقدس من الساحة الذي اصبح شوكة في عيون الاستكبار.

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