المقالات

الواحة الزمنية للسلام


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

نبارك الى الامة الاسلامية ولادة الامام محمد الباقر عليه السلام .

محل الشاهد : 

 شهر رجب الحرام ،  هذا الشَّهر الّذي جعله الله أحد الأشهر الأربعة الحرم: [ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَ الأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ]

و إذا أردنا أن نعبّر عن الأشهر الحرم، فإنَّها تمثِّل الواحة الزمنيَّة للسَّلام ، فقد أراد الله أن تكون هناك واحة سلامٍ في المكان ، و هي الحرم الَّذي يشمل مكَّة و منى و المشعر الحرام و ما يقرب منهما ، فهذه المنطقة أراد الله للنّاس أن يعيشوا فيها السَّلام من حيث المبدأ ، فليس لإنسانٍ أن يقاتل إنساناً في داخلها ، حتى لو كان له ثأر عليه ، بل إنَّ الإنسان لا يقتل الصَّيد هناك ، فالصَّيد فيها حرام ، و المطلوب هو أن يعيش الإنسان في سلامٍ مع نفسه و مع ربّه و مع الإنسان الآخر و مع الحياة ، و ربما مع البيئة ، ليتنفّس الناس في هذا المكان روح السّلام ، ليراجعوا حساباتهم فيما يتحركون به في الأمكنة الأخرى ، فلعلَّهم يستطيعون أن يأخذوا من روحيَّة السَّلام في البلد الحرام روحيَّة السَّلام في بلدٍ آخر..

و هكذا أراد الله سبحانه و تعالى أن تكون هناك واحة سلام في الزّمن ، فلا تكون لك الحريَّة في حركة الزّمن ، بأن تنفتح على عداواتك و خصوماتك مع الآخرين ، لأنَّ الله الَّذي هو السَّلام ، يريد للحياة أن تعيش السَّلام في خطّه و في لطفه ، و لذلك أراد للنّاس أن يأخذوا هدنة طبيعيَّة شرعيَّة في كلِّ حروبهم ومنازعاتهم و مشاكلهم وثاراتهم ، حتى يملك الإنسان نفسه ، ليهدِّئ كلَّ هذه الضّراوة الدّاخليّة الّتي تدفعه إلى أن يقتل أو يقاتل ، ثأراً كان أو غير ثأر ، حتى فيما لك فيه حقّ طبيعيّ ، لكنَّ الله استثنى حالة العدوان ، فلك الحقّ إذا اعتدي عليك في البلد الحرام أو في الشَّهر الحرام ، أن تدافع عن نفسك ، لأنّه لا خيار لك إذا هاجمك الآخرون و اخترقوا حرمة الشَّهر أو حرمة البلد ، إلا أن تدافع عن نفسك وعن قضيَّتك وعن طريقك بمقدار الضَّرورة .

لذلك ـ أيّها الأحبّة ـ نحن نريد أن نعيش روحيَّة السَّلام في شهر السَّلام الَّذي هو الشَّهر الحرام ، أن نعيشها في حياتنا الاجتماعيَّة و في حياتنا السّياسيّة ، فإذا كان الله قد أراد لنا في الدائرة الإسلاميَّة أن لا نقاتل بعضنا بعضاً على مستوى حركة السَّلام ، فإنَّ الله لا يريد لنا في هذا الشَّهر الحرام أن نعيش التّعقيدات النَّفسيَّة العدوانيَّة التي تهيّئ العقل و القلب و الحركة للدخول في حربٍ قد لا يأتي و قتها في الشّهر نفسه ، و لكنّه يمكن أن يأتي في شهرٍ آخر .

إنَّ قضيَّة أن نعيش السَّلام في داخل الواقع الإسلاميّ ، هي أن نهيِّئ للنَّاس أن يعيشوا هذه الرّوحيَّة لتتحوَّل إلى سلامٍ في الواقع ، لأنَّ الخطَّة الإسلاميَّة هي أن يعيش النَّاس في سلامٍ من خلال فكر السَّلام الَّذي ينطلق على أساس الحكم الشَّرعيّ ، فالله سبحانه و تعالى قد حرَّم القتال من خلال ما تحدَّثنا عنه لمصلحة السَّلام ، و هذا ما نحتاج أن نعيشه في أنفسنا، لتنطلق في هذا الشّهر الذي يتميّز عن الأشهر الحرم الأخرى ، بأنّه يختزن في داخله الكثير من أجواء العبادة ، و من روحيَّة العمل الذي تتقرَّب به إلى الله صلاةً و صياماً و ابتهالاً و دعاءً و تسبيحاً وما إلى ذلك ، مما يقوّي في روحك علاقتك بالله ، فكلَّما قويت علاقة الإنسان بالله أكثر ، تحسّس مسؤوليَّته عن عباد الله أكثر ، و كلَّما انفتح عقله على الحقِّ أكثر ، و قلبه على الخير أكثر ، و حركته على العدل أكثر ، كان أقرب إلى الله تعالى .

لهذا ، لا بدَّ لنا من أن ندخل هذا الشَّهر دخول المسلم الواعي المنفتح الّذي يحرّم فيه الإنسان على عقله أن يكون عقل حرب ، و على قلبه أن تكون نبضاته نبضات حقد ، و على لسانه أن تكون كلماته كلمات عدوان ، و على حياته أن تكون حياة حرب و قتال و ما إلى ذلك .

لا تدخلوا في رجب دخول النّاس الَّذين لا يتحسَّسون الزّمن فيما يمتلئ فيه من القيم التي يريد الله له أن يتمثَّلها ، بل ادخلوا فيه دخول وعيٍ تتمثَّلون فيه السَّلام روحاً و فكراً و حركةً في كلّ أوضاعكم وعلاقاتكم في الحياة .

و تبقى هناك حرب واحدة هي حربنا مع الاستكبار العالمي ، ونحن عندما نواجه الاستكبار العالميّ  ، فإنّنا ندافع عن شرف أمّتنا و سياستنا و أمننا و اقتصادنا و كلّ قيمنا الّتي يريد الاستكبار أن يسقطها ، و هذا هو ما نستوحيه من هذه المناسبة.

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمام الخميني يقود الثورة الإسلامية من زورق في عرض البحر
الواحة الزمنية للسلام
السلطة مقابل الحياد وليس التطبيع .
قتل زعيم داعش بالحسكة فضيحة كما قتل خاشقجي
العراق ارض الميعاد..!
حسام المغدور.
جلسة إنتخاب حامي الدستور
مرشحو الرئاسة بتجرد
شهيد المحراب..باقٍ وأعمار الطغاة قصارُ
سلاح الجهل الفتاك..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 91.32
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 395.26
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1428.57
ريال يمني 5.74
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك