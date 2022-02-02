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الوطن غير مخصص للبيع..


  الشيخ محمد الربيعي ||    [ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ] كلمة اعجبتني و انا أقرأها ، كانت مكتوبة على احد المواد التي تباع في الاسواق المحلية ( غير مخصص للبيع ) ، و كانت هذه المادة مما يجب ان تعطى للمواطن ضمن المواد المخصصة له في البطاقة التموينية ، و لكن العجيب ان هذه المادة الغير مخصصة للبيع ، و التي هي من استحقاق المواطن الفقير ، تجدها في الأسواق تباع تجارتا ، و تخلوا المادة من دار المواطن ، دون رقيب و حسيب . محل الشاهد : العبارة بقت في الذهن و كان من ضمن مصاديقها ايضا ، و الذي هو يعتبر الاهم لدى الانسان العاقل المؤمن الرشيد، و الاولى الذي فعلا غير مخصص للبيع ذلك هو   (  الدين و الوطن ) هذه الحقيقة التي يجب ان يدركها كل كائن حي .  سؤال الذي يفرض نفسه :  هل ممكن لشخص من دون الدين يكون محبا لوطنه ومخلصا له ولافراد امته ؟ فكرنا و تأملنا كثيرا بالجواب و بحسب الاستقراء و متابعة بعض الاحداث قديما وحاضرا ،  و جدنا ان صاحب الدين الحقيقي اكثر اخلاصا و ثباتا لحب و طنه و لن يبيعه او يفكر اصلا ببيعه . و السبب هو ان  حب الوطن و الولاء له يحتاج ، من الشخص الوفاء ، و الاخلاص و الامانة ، و الموت في سبيله ، و سياسة العدل و الحكمة ، و كل ذلك تجده في صاحب الدين الذي تيقن ان [ حب الاوطان من الدين ] . ان الدين الحقيقي هو من كان عاشقا لكل قيم الرجولة ، و التي كانت متصفة بالقيم الاخلاقية و الملتزمة بالاحكام  الشرعية من اجل الدفاع عن الدين و العرض و المال ، و كلها بمجموعها محورها المكان و نقطة الاستقرار المتمثلة بالوطن .  فالوطن هو يمثل الدار الكبير الذي حوى الشرف و المال و الكرامة و كل شيء ، فكان الدفاع عنه سياسيا و عسكريا و اجبا ، لان بوجود معناه وجود ديمومة المدافعين عن رسالة السماء . اليوم يجب على من ابتعدوا عن القيم الاسلامية و يدعون في ذات الوقت الوطنية ، مراجعة تلك الوطنية التي قد يتخلوا عنها لابسط الامور الدنيوية التي تعرض عليهم فان [ حب الدنيا راس كل خطيئة ] ، و عديم الدين كثيرا ما يكون ميالا الى   الدنيا و همة المنصب و الجاه و احيانا يكون اعمى و ان كان الثمن هو ان يكون عميلا للمحتل . ان الدين و الوطن لم يتم تخصيصهما للبيع و يجب كل تصرف ندعي انه منبثق من الوطنية و حب الوطن ، ان يكون معروض على الشريعة الاسلامية التي هي من كانت الداعمة و المحافظة عن الوطن ، عندما شرعت الجهاد و اعتبرته من فروعها و دعت القائمين على سلطة الحكم بالعدالة و الاستقامة و حفظ حقوق الرعية . نسال الله حفظ الاسلام و اهله نسال الله حفظ العراق وشعبه
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