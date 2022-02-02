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الحذر الحذر من قطر ..!

106 2022-02-02

  عباس الزيدي ||   عملية تبادل الادوار لادارة ملفات الارهاب في المنطقة والعالم  بدات واضحة ومكشوفة  وقد تجلت قي افغانستان وما تلاها من احداث في العراق وسوريا وليبيا .... الخ  فتارة تكون ملفاة الارهاب تحت ادارة امريكا الام الراعية لكل الارهاب الدولي او بالشراكة مع السعودية او قطر او الامارات او تركيا ..  وهكذا  قطر اليوم  استلمت بطريقة او باخرى تلك الملفات بالكامل  بالاضافة  الى  القيام بدور جديد على مستوى التصعيد العالمي مابين امريكا وروسيا ... فهي  اولا _ تسيطر  وراعية بصورة مباشرة لحركة  طالبان في افغانستان  حتى استقر لها الحكم هناك بالتنسيق المباشر مع واشنطن التي خلفت لطالبان ترسانة عسكرية مهولة تكون مهددة بصورة مباشرة لروسيا وايضا  ضد نوعي للاسلام الرسالي الاصيل المتمثل بولاية الفقيه في جمهورية ايران الاسلام  ثانيا _ الشريك القوي لتركيا  التي  اخذت بالسيطرة على خيوط  وتنظيمات داعش تدريجيا   في المنطقة  بعد سحب البساط  من  السعودية مؤخرا بذريعة التغيير والانفتاح  _ وكانت ابرز عملية لهما  في سجن الغوير في الحسكة تمثلت بعملية تهريب عناصر داعش المخضرمين (  حوالي 5000  عنصر )  جرى ذلك باشراف جهاز المخابرات التركي _ المت وبشراكة قطرية وبتنسيق امريكي واضح   ثالثا _  سيطرتها  الواصحة  ودعمها لتنظيمات اخوان المسلمين في العالم  خصوصا في مصر وليبيا ودول المغرب العربي  رابعا _  في ظل التصعيد الحالي بين واشنطن وموسكو والازمة الاوكرانية تحاول امريكا اصدار جملة من العقوبات على روسيا  والمرشح البديل عن الغاز الروسي الذي تعتمد عليه اوربا هو الغاز القطري وهذا ما لاتسمح به روسيا وقد هددت قطر مسبقا بمحوها من الخارطة  خامسا _ مع وجود الشراكة القطرية التركية ووجود القوات التركية  في قطر والتي اصبحت قاعدة ثابتة مع عضوية تركيا في الناتو واعتبارها الممر الوحيد لوصول الامدادات العسكرية للناتو الى اوكرانيا  ستصبح قطر هدفا للصورايخ الروسية لضرب القوات التركية هناك حال نشوب حرب  سادسا _ الزيارة الاخيرة للامير تميم الى امريكا بدعوة من بايدن كشفت عن بعض تلك المهام  فهل ترضخ قطر للاوامر الامريكية وتكون احدى ضحايا الصراع ....؟؟؟ ام انها تجد طريقة للمرواغة والنفاذ ...؟؟؟ هذا ماسيكشفه لنا  قادم الايام .. فانتظروا اني معكم من المنتظرين
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