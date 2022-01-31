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صراع الفائزين وخسارة الناخبين


  قاسم الغراوي ||   اقرت الانتخابات في الدستور لتعبر عن التداول السلمي للسلطة بطرق ديمقراطية تحسمها نتائج الانتخابات وبذلك تمنح الفائزين الشرعية في تمثيل الناخبين ، ومن خلال هذا الاستحقاق تتشكل الحكومة التي تمنح الثقة لتبدا مشوارها للفترة الزمنية المقررة.  ان كثرة الاحزاب والتيارات والتجمعات لايعني اننا من اكثر الشعوب التصاقآ بالقيم الديمقراطية ولا الجميع يتهافت لخدمة الشعب ، فما تحقق لناس تافهين خلال السنوات الماضية في السلطة اغرى طبقات من الشعب لتحاول تجريب حظها في السياسة. فكم هو عدد السياسيين الذين حصلوا على امتيازات ومناصب واموال ، واسسوا شركات ولهم اسهم بنكية ، وتملكوا العقارات وصار لديهم ولأسرهم جوازات سفر دبلوماسية ومنهم من يمتلك القصور والمولات والجامعات الاهلية والفلل والاراضي في الخارج والداخل  دون ان يهتز لهم ضمير ليتحسسوا الآم الشعب او يندى لهم جبين ليتذكروا الاصابع البنفسجية التي اوصلتهم الى السلطة بينما بقية الناس يعيشون في الوحل ويأكلون الطين .  هذا بالتحديد مايفسر عدد الكتل الانتخابية وعدد   المرشحين ولكن من يمتلك من هؤلاء الروح الوطنية والرؤيا الاستراتيجية لخلاص البلد والشعب من تراكمات التدمير والفساد الذي لحق بالمؤسسات والبنى التحتية في الاعوام الماضية.  ان الهدف لدى هذه الغالبية هو سرقة المال العام من خلال الطموح في الترشح لمقعد في البرلمان او لمنصب في الحكومة او في مؤسساتها وبطبيعة الحال يعني هذا ؛ المال والسفر والجاه والسمعة والفساد ، لان البرلماني بمجرد حصوله على المال والجاه يتحول الى طاووس ويغادر مرحلة  الفسيفس ، ومعانات شعبنا دليل دامغ على عدم جدية الكتل السياسية والاشخاص للتفكير في تقديم الافضل للشعب .  ومن المؤسف حقا ان التقي مع شخصيات نسائية ورجالية تتصف بالنزاهه والعلم والوطنية وقد تهيأت لهم فرص الترشيح للبرلمان لكنهم رفضوا لايمانهم  بأن القوائم الكبيرة ( الحيتان) ستأكل الاسماك الصغيرة ، لذا فالامل ضعيف  بوصول قيادات جديدة ووجوه شابة نزيهة ووطنية في حاضرنا لتغير الاوضاع نحو الافضل.  على الجميع ممن اتيحت له فرصة تمثيل ناخبيهم ان لايستسلم لارادة الفاسدين ، ويمنحهم فرصة اخرى للاستمرار في سلطتهم العبثية من خلال مشاركتهم الفعالة في كشف ومتابعة ملفات الفساد ورصد التراجع في تقديم الخدمات ، وعليهم ان يكونوا رقماً فاعلا ومؤثراً ضد كل من عاث في الارض الفساد وان ينتخبوا الاصلح للسلطات القادمة وممن يثقون بهم لقيادة البلد نحو بر الامان .
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