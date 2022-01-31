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من ضرب المطار ؟!


   هادي خيري الكريني  ||       تريدون الحرب ام نشر الفوضى ام تخيفونا بالمحتل. وقد قال عزل من قائل  ((إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140)) ماذا يعني ان يقوم أنفسنا بضرب مكاتبهم وضرب المطار ومن ثم يقوم من تحالف معهم برمي التهمة بساحة الشيعة ..! الى اين  سائرون بالبلد ! تقنعون من بهذا ؟ إسكات واخافة الشيعة والمقاومة ليخلوا لكم الجو. ومن ثم تبيعوا العراق تفصيخ ،كما تفعلون الأن والحكومة لازالت تصريف أعمال! كيف بكم اذا شكلتم الحكومة واقصاء الشيعة كما تنوون. تعتقدون  ان الشعب سوف يسكت والمرجعية الرشيدة تسكت انتم واهمين جدا . اولا : نحن أمة لاتخاف ولا تفنى شأتم ام ابيتم وسوف نسالمكم ما سلمت أمور الناس ولكن نهج التخويف والترهيب سوف يكون مردوده عكسي من أمة الحشد . وَإِنّا لَقَومٌ لا نَرى القَتلَ سُبَّةً إِذا ما رَأَتهُ عامِرٌ وَسَلولُ يُقَرِّبُ حُبُّ المَوتِ آجالَنا لَنا وَتَكرَهُهُ آجالُهُم فَتَطولُ وَما ماتَ مِنّا سَيِّدٌ حَتفَ أَنفِهِ وَلا طُلَّ مِنّا حَيثُ كانَ قَتيلُ ولقد قال الإمام السجاد ع (القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة) فاتقوا صولة الحليم اذا صال ! ولقد شهد العالم صولتنا يوم الجهاد الكفائي واعتزالكم القتال بحجة انها حرب قذرة وهذا موجود ومسجل حرفيا فلم تكونوا في عيرها ولا نفيرها والمثل يقول ( صفت لشحيت وبحيت والجاعد ورا البيت )  ياسادة ياكرام  ماهكذا تدار الدول واختلاق الازمات والفوضى لاخافة الآخرين سلوك نتائجه عكسية ومروده سلبي اتقوا الله بأنفسكم وبهذا الشعب المظلوم.  ترون أمة الحشد لازالت تراكم أخوة فلا تتخذوهم أعداء والمثل يقول ( في كل خرابة قرابة ولا عدو مبين )  وثانيا : رمي التهمة بدون دليل ومن اعلا المستويات السياسية دفع الوضع للصدام !   هل تريدون الصدام المسلح وتهديد السلم الاهلي ؟ ام تحسبون اخافة الشيعة سوف يروضهم ويصفوا لكم الأمر ثم تنفيذ المخطط الامريكي والتطبيع مع الصهاينة. ربما تنفون هذا الأمر او لم يكن في نواياكم التطبيع ولكنه هذا مخطط المحتل وهذا السلوك ينذر بتنفيذ مخطط المحتل من حيث تشعرون او لا تشعرون ! قطيعة الشيعة واتخاذهم أعداء سوف يقطع خط الرجعة عليكم ما ان  تقاطعوهم حتى يعرضوا مشروعهم عليكم  وهنا تم قطع خط الرجعة . فلا الشيعة سوف يقبلوكم ولا حلافائكم سوف يرحموكم ابد. وسوف يتم الغدر بكم وتنسلخوا من المكون والى الأبد . فهل انتم منتبهين لهذا ! بريطانيا تنفذ مخطط بالاشتراك مع دويلة الإمارات الاعرابية لنشر الفوضى بالبلد.والادوات أنفسنا ممثلين  بتقدم وعزم   لدفع التصادم الشيعي الشيعي بحجة الدفاع عن هيبة الدولة فلا تنساقوا وراها واتركوا الأمر بالقضايا الامنية بكل تفاصيلها للقوات الامنية.  لا ان تكونوا جاهزين لرمي التهمة بساحة الشيعة.  والشيعة ليس شلة بل مكون يمثل أغلبية بهذا البلد تصل بأقل التقديرات 65% وما يقارب 25 مليون انسان فما ممكن مصادرة حق هذه الملايين تحت أي ذريعة ولا يمكن اخافتهم او ترويضهم فمسالة التطبيع مع الصهاينة عقيدة يعني موالات الصهاينة  والتخلي عن ولاية أمير المؤمنين فلا تذهب بكم الافكار بعيدا  نحن أهلكم وأهل هذا البلد وغيرنا ادعياء . نحن ام الولد وغيرنا ادعياء  : أريد حياته ويريد قتلي عذيــرَك من خليلك من مرادي                             30/1/2022
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