المقالات

طارق حرب يهدد الشيعة !


 هادي خيري الكريني ||     هدد المدعو طارق حرب القانوني بوزارة الدفاع بالنظام العفلقي السابق.  والمتهم بانه صاحب اقتراح قطع الاذان للجنود الفارين من حروب صدام العبثة بسحب الجنسية وإلغاء جوازات السفر للشيعة وتهجيرهم مرة اخرى نهارا جهارا . وهذا اعلان ضمني ان البعث عائد ولا مكان للشيعة في العراق بعد اليوم .! في أغرب تهديد وسكوت أهل الحل والعقد بهذا البلد عن هكذا تصريح خطير . الذي جرH هذا الرجل على هكذا تصريح بدون ان يحسب حساب لا لقانون ولا لعرف هو تلونه واحتمائه بساسة دمروا البلاد والعباد من سقوط النظام إلى الآن.  وللإنصاف نقول كان يحتمي بالاتلاف الوطني العراقي كمفتي قانوني لهم . ثم أصبح مفتي قانوني لدولة القانون ولا زلنا نتذكر كلامه وتمجيده بالسيد المالكي . ثم احتمائه الان بالتيار الصدري وهذا يعني ان الرجل يحتمي ويفتي لمن يرى كفته هي الأرجح وبنال من البقية ارضاء لفطرته البعثية الغير سليمة . ويجب أن يحاكم عرفا قبل أن يحاكم قانونا  فنحن شعب فيه أعراف عشائرية وقبلية عربية ومذهبنا كمسلمين شيعة يقر العرف . ثم نلحأ للقانون فإذا فلت من القانون ولن نستطع اخذ حقنا منه كعراقيبن أصحاب البلد الأصليين ولقد وصمنا كفرس او تبعبة إيرانية وسوف يمنعنا من دخول البلد بعرفه لا بالقانون .. فلنحتكم معه عشائريا مثل ما سلك هو نلزمه بما الزم نفسه به ( سوف نمنعكم من الدخول ونلغي الجوازات يعني عرفا عشائريا لأننا مواطنين اؤصلاء بالبلد حسب القانون والدستور ويعرفه نحن فرس وتبعية إيرانية وهذا سلوك صدام لعنه الله). ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم                                              30/1/2022
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طارق حرب يهدد الشيعة !
محمد باقر الحكيم ..الحلم المعلق
ماذا يقصدون بعودة بغداد الى عروبتها.؟!
إيران الإسلام ودورها في إنقاذ العرب والمسلمين
قرار المقاطعة السياسية..!
التعليم الإلكتروني خطر مستقبلي
رئيس الجمهورية..النزاهة تلفظ انفاسها..!
خطباء المنابر الدينية..وطريق الحرير ..!
مابين امريكا ومصر  والضحية العراق 
العملاق بوتين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك