طارق حرب يهدد الشيعة !

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هادي خيري الكريني || هدد المدعو طارق حرب القانوني بوزارة الدفاع بالنظام العفلقي السابق. والمتهم بانه صاحب اقتراح قطع الاذان للجنود الفارين من حروب صدام العبثة بسحب الجنسية وإلغاء جوازات السفر للشيعة وتهجيرهم مرة اخرى نهارا جهارا . وهذا اعلان ضمني ان البعث عائد ولا مكان للشيعة في العراق بعد اليوم .! في أغرب تهديد وسكوت أهل الحل والعقد بهذا البلد عن هكذا تصريح خطير . الذي جرH هذا الرجل على هكذا تصريح بدون ان يحسب حساب لا لقانون ولا لعرف هو تلونه واحتمائه بساسة دمروا البلاد والعباد من سقوط النظام إلى الآن. وللإنصاف نقول كان يحتمي بالاتلاف الوطني العراقي كمفتي قانوني لهم . ثم أصبح مفتي قانوني لدولة القانون ولا زلنا نتذكر كلامه وتمجيده بالسيد المالكي . ثم احتمائه الان بالتيار الصدري وهذا يعني ان الرجل يحتمي ويفتي لمن يرى كفته هي الأرجح وبنال من البقية ارضاء لفطرته البعثية الغير سليمة . ويجب أن يحاكم عرفا قبل أن يحاكم قانونا فنحن شعب فيه أعراف عشائرية وقبلية عربية ومذهبنا كمسلمين شيعة يقر العرف . ثم نلحأ للقانون فإذا فلت من القانون ولن نستطع اخذ حقنا منه كعراقيبن أصحاب البلد الأصليين ولقد وصمنا كفرس او تبعبة إيرانية وسوف يمنعنا من دخول البلد بعرفه لا بالقانون .. فلنحتكم معه عشائريا مثل ما سلك هو نلزمه بما الزم نفسه به ( سوف نمنعكم من الدخول ونلغي الجوازات يعني عرفا عشائريا لأننا مواطنين اؤصلاء بالبلد حسب القانون والدستور ويعرفه نحن فرس وتبعية إيرانية وهذا سلوك صدام لعنه الله). ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 30/1/2022