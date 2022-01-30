المقالات

محمد باقر الحكيم ..الحلم المعلق


 

علي هادي الركابي ||

 

لست حزينا، او متشائما ولكن اشد ما يدمي قلبي هو ذلك الشعور القديم الذي يؤلمني كلما تذكرته ويحفر بعنف في اروقة ذلك العقل العجوز، بتجدد الماساة وظلم الاطهار وضياع بوصلة الحق بين الناس  في كل زمان ومكان ، فالكثير لايميز الاخضر من اليابس ، ولا الحق من الباطل ؛ فاكثرهم عمي البصيرة لا لشي الا لسبب واحد ان الحرام قد مخر بطون القوم فجف فيها الحق ، ولم يعدوا يفكروا ، فمخرت عقولهم ايضا ...واصبح كل شي جائزا ...بل واجبا عند اكثرهم حراما . 

تمر سنون الفاجعة بسرعة كانها تحمل معها كل ذكريات وتجليات ماساة علي ابن ابي طالب في غصبه لحقه تارة، واخرى لجهل الناس به، حتى سلمان وابا ذر والتمار ومسلم بن عقيل  عاشوا  المحنه كما عليا  ، فنحن قوم فقدنا زمام المبادرة منذ ذلك الحين .

فكان باقر الحكيم ؛ حكاية من زمن العودة الى نبش جراح الماضي بعد ان تعودنا ان تكون جراحنا دائما ندية ؛ فلم يمر عقدا من الزمن الاوكان للوجع والحزن صحيفة في سجلاتنا الهرمة؛ والمصبوغه بالحبر الاحمر   .

ايها المهاجر ،  يا حلمنا المؤجل ؛ الا تريثت برهة ، فقومك ينتظروك ربع قرنا  باحثين معك عن حلم قد يتحقق بنقاوتك العالية وحبك لوطنك وشعبك ، فابيت الا ان تغادر مسرعا ؛ ملبيا وصية الهية ووعدا لله خط بقلم روح الله يوما ما من عام 1984 ،يداك كانا يخطا  بتلك الوصية ، احرف نهايتها وتبلغ صاحبها الذي كتبها ان ما خطته اناملك قد تحقق في لمح البصر وفي اقل من خمسة شهور .

كثيره هي محاولات اغتيالك ؛ فبين خان النص واحداثها والهجرة ؛ ونزاعك مع صدام على الحق، رفضت حينها كل العروض فقتل الشمر كل من يمت لك بصلة حت يدك اليمنى لم  يفلت منهم فكان جرحنا اخر لمحبيكم عنوانه السودان . مرت هجرتك بين السواتر يوما يوما اغتيالك كان قريبا ؛ في سجن الاسرى العراقيين تارة واخرى في حاج عمران ؛ وادهاها في هور الهويزة ؛ حركتك في رفحاء الصمود وفي منصة الامم المتحدة ازعجتهم كثيرا فبدوا يفكرون بالخلاص منك قبل حدوث التغيير المرتقب ، فوجودك مع التغيير ان خططهم لمائة عام اخرى قد اندثرت مقدما في خزانات المخابرات العالمية وان كل شي قد تهيأ للعراق ان يكون بلدا شامخا لا تابعا لاحد ؛ قويا اقتصاديا ؛عسكريا وعقائديا  .

فكان لك متمنيت وهذا من قرارات القدر ؛ ان تعانق عليا ويتناثر دمك فوق قبابه ؛ حتى جسدك الطاهر تناثر بين جدار الاما م والحرم المطهر ؛ كانك تبحث عن يدا جدك  ليغسلك ويصلي على اشلائك المتناثرة ؛ اهو قدرا ام ان الله قد منحك  جائزة الفوز وفي محراب علي؟ ، كانك  المختار عندما طلب من القوم ان يحزوا راسه في محراب علي ايضا وهي جائزة الفوز تمنح لمن  يريده الله فقط .

ايها المغادر، اين حلمنا معا ؛ نحن شعبك ومرجعيتك ونجفك وكل شبر من تراب العراق من بنجوين وشاخ شميران الى الشلامجه والفاو ، الم تعدنا بالنصر ؛ اين ابتسامتك البهية ؛ اين الدولة الصالحة والفتية ؛ كل ذلك تحطم على اعتاب الفاسدين والمتامرين والعملاء ؛ فقرروا كتابة لوحة كبيرة وضعت  على بوابة كل مدينه في العراق ...ان الحلم قد تاجل مع وقف التنفيذ.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طارق حرب يهدد الشيعة !
محمد باقر الحكيم ..الحلم المعلق
ماذا يقصدون بعودة بغداد الى عروبتها.؟!
إيران الإسلام ودورها في إنقاذ العرب والمسلمين
قرار المقاطعة السياسية..!
التعليم الإلكتروني خطر مستقبلي
رئيس الجمهورية..النزاهة تلفظ انفاسها..!
خطباء المنابر الدينية..وطريق الحرير ..!
مابين امريكا ومصر  والضحية العراق 
العملاق بوتين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك