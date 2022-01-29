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مابين امريكا ومصر  والضحية العراق 

77 2022-01-29

  عباس الزيدي ||   130  مليون دولار  مساعدة امريكية حجبتها   واشنطن عن مصر وفي نفس الوقت زودتها بطائرات نقل عسكرية بقيمة  _ 2مليار   دولار _ مصر تعتبر الشريكة رقم اثنين للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة لها ولحلف الناتو وقد غادرت مصر علاقتها مع روسيا منذ امد بعيد  والاسباب التي دعت ان تتخذ واشنطن تلك الخطوتين المتناقضتين ...هي  اولا _  ارضاءا لكل من قطر وتركيا  وحسب مقتضيات لعبة التوازن في العلاقات  الدولية  ثانيا _ في قضية التسليح تاتي ضمن رفع قدرات الناتو في المنطقة  واستعدادا للمواجهة المحتملة مع روسيا في اوكرانيا  ثالثا _ ضغط مباشر على مصر للمشاركة بصورة اكبر في العدوان على اليمن ( بقوات برية )  رابعا _  ان استقرار  النظام في مصر امر ضروري وحيوي  رغم مايجري في ليبيا  والخطر  الكبير على الحدود المشتركة    لان استقرار النظام هناك  يتعلق بصورة مباشرة في امن اسرائيل   خامسا _ تحفيز  دول اخرى مثل الاردن وغيرها  اما بخصوص العراق فهو الضحية  حيث تم تعويض مصر من خلال  1_ النفط وباسعار زهيدة  2_ الاتفاقية الثلاثية المصرية العراقية الاردنية ورفع الرسوم والضرائب الكمركية  على السلع المصرية  3_ تصدير النفط العراقي  عبر مصر وتقليل التصدير عبر الموانئ العراقية مما يضيف لمصر خورد مجامي اخر  4_ استيراد الكهرباء من مصر عبر الخطوط الناقلة وتلك ام الكوارث والمهازل لحكومة العراق  العراق اصبح موضع للاتاوات تعيش شعوب دول على خيراته وابناء العراق يعيشون الفقر والحرمان  العراق ضحية السياسات الفاشلة وضحية لسياسة قوات الاحتلال  الامريكي
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