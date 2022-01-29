المقالات

الجدل الذي يقود للكارزما الورقية

74 2022-01-29

 

حسن المياح ||

 

الذي يتوسل الطريقة الجدلية ( تصارع الأضداد ) مسيرة حياة ، ومنهج كسب كارزمة وزعامة وقيادة ، فإنه سيدخل حومة ودوامة صراع السلب والإيجاب ، ولذلك فإن 《 لاءه ، وكلاه 》 ستتحول وتنقلب الى 《 أجل ، ونعم 》.... وهذا هو المنهج الذي يسير عليه من يتشبث السياسة وسيلة وصول وإنقاذ ، وأنه يحسبها نجاة ، لضغط رغباته الذاتية ، ونزوات نفسه الأمارة بالسوء .....

فهو يتحول من خط إستقامة ومسيرة عدل قد عاشها فرضآ وتقليدآ محتمآ  ، ولم تكن له طبعآ ، أو مهنة تطبعآ ، أو ممارسة تطبيع، وهو --- بعد --- سيتوسلها شعارآ في مراسه وتنافسه السياسي غشآ وخداعآ ، لما لها من جذب وجماهيرية تحشد وإنتماء ...... فيكون لا بأس عنده ، بل هو عامد على التقمص والتلبس للسلوك القديم في ثوب تحول حضاري ، وبزي إنقلاب مدني --- كما يحلو له أن يسميه --- على سلوك الإستقامة والإعتدال الذي كان تحت رحمته وسلطانه .... وهذا التحول والإنقلاب هو طمعآ في سلوك سلم تصاعدي لنيل القيادة والزعامة ، والتسلط والدكتاتورية المستبدة المبتنية على سلوك التوحش والإفتراس ، بعد الطاعة للأسياد  فيكون هو العميل الرمز ، والكارزما الجاذبة لتمرير أجندات المحتل والمستعمر والأجنبي الذي ينوي الشر والفساد والسلب والنهب....

وستكون مقولة كذائيته  ( كلا كلا لكذا ... ونعم نعم لكذا ) ..... سلوك إتباع عمالة مقادة مضادة ( على التضاد والنقيض ) ، وإنقلاب وتحول لما هو شعار كان يرفعه ، ولا يحمله إعتقادآ بمضمونه ، وإيمانآ بمحتواه ، فتراه هو الحول القلب ، الذي يستسهل التحول والإنقلاب والإنحراف ويسترخصه ، لما تكون مصلحته في النقيض لما هو عليه ..... ويتشمخر ، ويتعالى ، ويتشامخ ، ويتلقلق لسان لفظ حوقلة وإسترجاع ، لما هو رافض سلوكه ، لأنه يعرقل الطريق عليه سير زعامة وقيادة ، وجريان نيل كارزما وحصول رمزية . وهو الفارغ الخواء الأهبل ، والهواء الصفير الأخبل.

وإذا عاشرتهم حوار مناقشة هواء وفضاء ، فهم يتكلمون بالسيادة والنزاهة ، والإستقامة والشرف ، ولا بتنازلوا عن الكرامة قيد شعرة وإن دقت ملمسآ وجرمآ ..... وأنهم يتحدثون بالعقيدة التوحيدية الإلهية والوطنية الحضارية المتمدنة ، التي تدعو الى التعايش السلمي والتسامح ، والحرية والعدل الذي هم يفرضوه .. والإستقامة التي يسلكون وهي من مرتضيات سلوكياتهم المنحرفة الزائغة.

ما هكذا هي السياسة التي تعني إدارة وقيادة الأوطان ، على أساس العدل ونهج السلام ...... ولا هي السلوكية المأمول منها إستقامة وعدل القرآن ......

ولذلك فلا تغيير نحو الأصلح والأنظف والأطهر والأثمر .... ، ولا إصلاح ؛ وإنما هو تكريس حال فساد ، وطبع نهب ،  وتطبع سلب ، وتطبيع شرعة بلطجة وسلاح ....

وتلك هي خبط عشواء تخلقآ وطيرانآ وهيامآ في عالم الخيال والأحلام ....

وما طار طير وإرتفع ... إلا كما طار وقع ..... وهو سيعيش في ذمة القبر ضنكآ ، في واقعية عالم البرزخ ، حيث عذاب اللذع ... ،والعض ... ، واللدغ ... ، من آفات مخلوقات الله الجبارة الناقمة .....

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجدل الذي يقود للكارزما الورقية
الإختلاف الذي يفسد القضية..!
عندما يغيب العقل يقاد الإنسان إلى الضلال ... ؟
مقاربة بين خط سكك حديد برلين بغداد وطريق الحرير
بغير "الخمينية" لن يفلح شيعي..!
صفة أخلاقية لا توجد إلا  في النظام الإداري الإسلامي
الصحة (٦)التقرب إلى الباري تعالى ...
حكومة الأغلبية الوطنية والواقع السياسي
التحكيم في صفين يتكرر في بغداد..
المعركة القادمة تشريعية بامتياز
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك