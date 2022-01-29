المقالات

الصحة (٦)التقرب إلى الباري تعالى ...


 

د.مسعود ناجي إدريس ||

 

وفقا لتعاليم الإسلام المستنيرة ، فإن الله سبحانه وتعالى يقصد أن يمنح الإنسان درجات لا يستطيع الإنسان بلوغها إلا بالبلاء أو المرض. يقول رسول الله (ص):«إن الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك » ( مستدرك الوسائل ، ج ۲ ، ص ٥٤ )

• موعظة

قال رسول الله (ص):«إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه و موعظة له فيما يستقبل ، وان المنافق إذا مرض ثم أعفى كان كالبعير عقله أهله ، ثم أرسلوه ، فلم يدر لم عقلوه ، و لم يدر لم أرسلوه»( کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۱۳۰۷ ر ٤٨٤ ) 

▪️الصحة وسلامة الجسم:

• التغذية

التغذية هي إحدى الأدوات التي تتعلق بغرائز الإنسان والتي وضعها الله في البشر.

إن معرفة الآداب السليمة وقواعد التغذية واستخدامها بشكل صحيح يمكن أن يضع الجسم في اتجاه الاعتدال والصحيح ويساعدنا على تحقيق أسمى أهداف الحياة. أي فائض في التغذية يسبب مشاكل وأمراض يمكن أن تخلق عقبات نسبية أمام تميزنا.

من ناحية أخرى، يؤدي نقص الغذاء إلى إبطاء النمو والتطور، ويسبب اضطرابات جسدية ويسبب الضعف والخمول وقلة الحيوية. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الإفراط في الأكل والتغذية إلى تراكم العناصر الغذائية الزائدة في الجسم، مما يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

وفقًا للنقاط السابقة، يجب أن نعرف آداب وقواعد التغذية جيدًا ثم نطبقها عَمَلِيًّا ونعلم أنه إذا أخذنا في الاعتبار الصحة في طعامنا وخاصةً مراعاة الحلال والحرام، فسنكون بلا شك مصدر التميز ونحسن حالتنا العامة، وهذا هو  ما يحقق الهدف الأسمى في الحياة.   إن شاء الله...

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغير "الخمينية" لن يفلح شيعي..!
صفة أخلاقية لا توجد إلا  في النظام الإداري الإسلامي
الصحة (٦)التقرب إلى الباري تعالى ...
حكومة الأغلبية الوطنية والواقع السياسي
التحكيم في صفين يتكرر في بغداد..
المعركة القادمة تشريعية بامتياز
اين نحن؟ !
إيران قوية بشعبها..
نوع الحكومة التي ستشكل عام ٢٠٢٢
بديلا عن الجامعة العبرية ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك