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سنة الغيبة بين الأنبياء(١) غيبة آدم(ع) ...


  كندي الزهيري ||   في هذه السلسلة من المقالات  التي  نود أن نبين  فيها  غيبة  الأنبياء  والاوصياء  ، وأن الغيبة  ليست بجديدة  أو ضرف طارئ   ، انما هي تأديب للرعية  وهلاك  للظالمين  وفرحة  للمؤمنين ، كما يحاول  البعض  ان يصف غيبة الإمام  الحجة ابن الحسن( ع) ، كانت بسبب  ظروف  السياسية  التي  جعلة من الإمام ( عجل الله فرجه الشريف ) يترك الناس  ويتوارى عن الناس.  في هذه السلسلة  سنبين  بأن الغيبة  حكمة الأهي  ، لكي  يختبر فيها  خلقة  ومدى  حرصهم  على  العوده الى   ربهم  وخليفتهم ،  وأن فيها ثواب  للمنتظرين  ، وعقاب  للفاسدين  الذين تركوا الحق  واتبعوا  الباطل  والشيطان.   الغيبة الأولى كانت غيبة  آدم (ع ) عن الملائكة .  قال العلامة علي أكبر النهاوندي في كتاب " العبقري الحسان في أحوال مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام )"مستدلا بالآية التي يخاطب فيها الله تعالى،  الملائكة فيقول: 《و إذ قال ربك  للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 》، وقد استدل  في غيبة  النبي  آدم( ع ) واعتبرها أبلغ الغيبات.  واستند إلى الروايات ليقول أن وعد الله هذا تحقق ب ( ٧٠٠) عام  قبل خلق آدم (ع) ، إذ كانت الملائكة تنتظر خلق الخليفة خلال هذه الفترة.  ومن ثم يتبين أنه بسبب  عدم  وجود النبي  آدم ( ع )، فإن غيبته هي أبلغ وأوضح من غيبة  سائر الأنبياء والاوصياء،  ويكتب  قائلا:  إن غيبة  ادم( ع) ، هي أبلغ  وأوضح  من غيبة إمام العصر(ع) عنا؛ لأن آدم( ع) غير موجود،  كان غائب عن  الملائكة  ، بينما  امام العصر  ( ع)  موجود لكنه  غائب  عنا....  
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