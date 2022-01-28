من لحم ثوره واطعمة. .داعش في ضيافة لعراق..!

حليمة الساعدي ||

سمعنا واحد يذبح ثور صاحبه حتى يضيفة حتى ما يكون بموقف الحرج لان العربي معروف بعزوبيته ولذلك گالت العرب من لحم ثورة واطعمه. بس من مخازن سلاحه وذخيرته واقتله هذي ما سمعناها الا بالعراق. عندما قام عدد من الضباط ببيع كميات من الاسلحة صواريخ قاذفات عدد ١٣٨ صاروخ ١١١ رمانه يدوية ٢٤٧ قنبرة هاون ٢٥٠ رشاشة كلاشنكوف ٦ اجهزة تحديد مواقع ولاسلكي ٢٥٠ ناظور بندقية. ٨ نواظير ليلية يعني باختصار الجماعة داعش استصعبوا استيراد هاي الاجهزة من دول الجوار وقرر يجهزون نفسهم من (مول) وزارة الدفاع فرع الفرقة السادسة خصوصا وان المنشأ واحد بعد على شنوا التعب. اني بس اريد اسأل وزير الدفاع المحترم الي شفنا قبل يومين وهو يشمر بالحجي واشلع عيونوا وعجل يابة وكذا وكأنه تقمص شخصية فد واحد( مقبور) كلكم تعرفوه؛ اريد اگوله بدل هذا التّشّمر انتبه على ضباطك الصايرين دلّالّات مال سلاح شوي ويصيرون مروجين بضائع لمشاجب وزارة الدفاع ومو بعيدة عدهم (بيجات) يعرضون عليها احدث موديلات الاسلحة مع خصم ٥٠ بالمية ل١١عش.

يابة ياحكومتنا المنتهية الصلاحية انتبهي على وزاراتج ووزائج اليّ سمعنا هل الايام دايرين يفترون على مكاتب العقارات يدورون( قصور وعمارات وفلل) داخل وخارج العراق.

احب اكول لكل مسؤول بحكومة الكاظمي ترى دم العراقي يعثر وتراب العراق يعثر والخبز والملح والماي يعثر. ادري، انتم مليتو جيوبكم وخزائنكم دولارات وصرتو ملتمليونيرية بس هذا ما يعني تتحولون الى تجار ( دم) وتبيعون السلاح الي اشترته الدولة العراقية من ميزانية الشعب لحماية الشعب الى اعداء الشعب حتى تخطف ارواح الشعب. يعني من لحم ثوره واطعمة وبمعنى ادق انطيني سلاحك حتى اقتلك بيه. هذا منطق الخونة ولذلك اتمنى على رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية بتشكيل لجان جرد للمشاجب ومطابقتها مع السجلات لأن جلّ مانخشاه ان هذه الفضيحة التي طفحت على سطح مستنقع الفساد هي حلقة من سلسلة صفقات سوداء لبيع سلاح الدولة الذي من المفروض انه يستخدم للدفاع عن الشعب والدولة ومؤسساتها وليس ليختصر الطريق ل١١عش ويوفر عليهم صعوبة الحصول على السلاح من خارج الحدود العراقية.

و گولتهم على شنو هل التعب سلاحنا موجود بيهم خير ويدللون ضيوفنا الدواعش كلما يحتاجون سلاح لذبح ابنائنا مشاجب الدفاع مفتوحة وعد عيناهم.. الله اكبر الله اكبر

الك الله ياعراق شنو الماشفته بعد من غرايب وعجايب المصايب

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