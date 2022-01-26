المقالات

روسيا حسمت المعركه استراتيجياً واوكرانيا الى التفكك 


   محمد صادق الحسيني ||   الاميركيون والاطلسيون هزموا في اوكرانيا ايضاً بعد هزيمتهم في كازاخستان وآسيا الوسطى والقوقاز . ولا خوف من حدوث صدام كبير لان الغربيين يعرفون محدودية قدراتهم العسكرية .  الهيمنه والعنجهيه الغربية انتهت .  الدليل على ذلك المناورات البحرية والجوية والبرية التي تجريها روسيا في كل مكان .  انظروا الى الدوريات الجويه الروسية السوريهة المشتركة على حدود فلسطين المحتلة ...  وهذه رساله للاميركي والاسرائيلي باننا نحن الروس  سندمر قواعدكم الصاروخية في "اسرائيل" ايضاً .  انظروا كذلك الى الحشد البحري الروسي الضخم في محيط طرطوس . حيث ستجري مناورات تشترك فيها كافة صنوف القوات . والبند الاول على جدول العمليات هو التدرب على تدمير اهداف معاديه في مناطق بعيدة بواسطة صواريخ كاليبر ( وغيرها طبعاً ) .  ستنطلق عاصفة صواريخ من شرق المتوسط الى اوكرانيا وغيرها من الدول المعادية لروسيا… *تذكروا ٧ أيار الكازاخي *
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا حسمت المعركه استراتيجياً واوكرانيا الى التفكك 
وزير التجارة السعودي وأدبيات الشيطان وليهم
كلمة إنصاف في قناة كربلاء الفضائية ..
(الحياء شعبة من شعب الإيمان) وإن لم تستح فاصنع ماشئت..
موسم تساقط الحمير 
جرائم بني سعود خلال مائة عام
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان..!
الطريق الى البرلمان..احلام دافئة في اجواء باردة
ماذا قالوا عن شهيد المحراب ؟!
الربط الشبكي الكهربائي مع الخليج
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك