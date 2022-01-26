روسيا حسمت المعركه استراتيجياً واوكرانيا الى التفكك 

محمد صادق الحسيني ||
الاميركيون والاطلسيون هزموا في اوكرانيا ايضاً بعد هزيمتهم في كازاخستان وآسيا الوسطى والقوقاز . ولا خوف من حدوث صدام كبير لان الغربيين يعرفون محدودية قدراتهم العسكرية .
الهيمنه والعنجهيه الغربية انتهت .
الدليل على ذلك المناورات البحرية والجوية والبرية التي تجريها روسيا في كل مكان .
انظروا الى الدوريات الجويه الروسية السوريهة المشتركة على حدود فلسطين المحتلة ...
وهذه رساله للاميركي والاسرائيلي باننا نحن الروس سندمر قواعدكم الصاروخية في "اسرائيل" ايضاً . انظروا كذلك الى الحشد البحري الروسي الضخم في محيط طرطوس . حيث ستجري مناورات تشترك فيها كافة صنوف القوات . والبند الاول على جدول العمليات هو التدرب على تدمير اهداف معاديه في مناطق بعيدة بواسطة صواريخ كاليبر ( وغيرها طبعاً ) .
ستنطلق عاصفة صواريخ من شرق المتوسط الى اوكرانيا وغيرها من الدول المعادية لروسيا…
*تذكروا ٧ أيار الكازاخي *