روسيا حسمت المعركه استراتيجياً واوكرانيا الى التفكك 

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محمد صادق الحسيني || الاميركيون والاطلسيون هزموا في اوكرانيا ايضاً بعد هزيمتهم في كازاخستان وآسيا الوسطى والقوقاز . ولا خوف من حدوث صدام كبير لان الغربيين يعرفون محدودية قدراتهم العسكرية . الهيمنه والعنجهيه الغربية انتهت . الدليل على ذلك المناورات البحرية والجوية والبرية التي تجريها روسيا في كل مكان . انظروا الى الدوريات الجويه الروسية السوريهة المشتركة على حدود فلسطين المحتلة ... وهذه رساله للاميركي والاسرائيلي باننا نحن الروس سندمر قواعدكم الصاروخية في "اسرائيل" ايضاً . انظروا كذلك الى الحشد البحري الروسي الضخم في محيط طرطوس . حيث ستجري مناورات تشترك فيها كافة صنوف القوات . والبند الاول على جدول العمليات هو التدرب على تدمير اهداف معاديه في مناطق بعيدة بواسطة صواريخ كاليبر ( وغيرها طبعاً ) . ستنطلق عاصفة صواريخ من شرق المتوسط الى اوكرانيا وغيرها من الدول المعادية لروسيا… *تذكروا ٧ أيار الكازاخي *