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صور من صور الانهيار الحضاري


 

 اياد رضا ال عوض ||

 

  لقد اشرنا في مقالات عديده سابقه الى موضوع الانهيار الحضاري الذي اطال هذا البلد ، وبينا اهم الاسباب التي تقف وراء هذا الانهيار وقدمنا صور متعددة لنتائج وتداعيات هذا التطور الخطير ، بصوره ودرجاته المختلفة والذي بمجمله ادى الى الحاق الضرر البالغ بالكيان العراقي وشكل تحد خطير لمستقبله السياسي والامني والاجتماعي ، واليوم سوف نتحدث عن صوره اخرى التي تدلل على مدى هذا الانهيار في هذا البلد ،،،

 ان من البرامج التلفزيونيه التي اخذت تحظى باهتمام ومتابعه المشاهد العراقي هو البرنامج اليومي (عائلتي تربح) الذي يعرض من على شاشه  قناة (MBC عراق) والذي يقدمه الفنان جواد الشكرجي ، وهو عبارة عن اسئلة متنوعة يجري طرحها على شكل (خمسه مراحل) والفائز يربح عشرة ملايين دينار عراقي ...

لقد لاحظ اغلب المشاهدون والمتابعون لهذا البرنامج ، انه على الرغم من بساطه الاسئله وسهولتها الا انه في كثير من الاحيان تجد ان هنالك اخفاق وجهل وعدم معرفة ، خاصة فيما يتعلق بالعراق والمنطقة العربية والمعلومات العامة الاخرى ، للحد الذي ان هنالك اجابات ليست بالقليلة ، تدعو للدهشه والاستغراب و تثير السخريه والاستهزاء ، في الوقت الذي تجد ان المشاركين هم من كل اطياف و طبقات المجتمع العراقي من رجال ونساء وشباب و شابات والذين معظمهم من خريجي الكليات والمعاهد العراقيه وحتى الاجنبيه ؟؟!!

 فهم لايعرفون الكثير عن بلادهم ، كالاعلام الكبار والشخصيات التأريخية ، والشخصيات الفنية ورواد السينما والمسرح والموسقى والغناء ، او الاماكن والمواقع المهمة في العاصمة او الاماكن الاثرية ، او معرفة عواصم البلدان العربية او الدول المهمة ، وكذلك اسماء الشخصيات العربية والدولية اللامعة المعروفة او اسماء رؤساء دول مهمة ،،، كما ان قسم من هؤلاء يعطوا اجابات ليس لها علاقة بالسؤال ، وبشكل يجعل المشاهد يتسائل باستغراب ، وبحرقة والم ، ،،، هل ان العراقي اصبح بهذا المستوى الثقافي المتدني ؟!

في حين اننا جيل الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كنا مثل هذه المعلومات نعرفها ونحن اولاد صغار او مراهقين ، وحتى كان لنا اطلاع عن الكثير من تفاصيلها ،،، فاي جيل هذا ،، واي ثقافه يمتلك ؟!

انه من المؤكد ان هذا هو من نتائج انظمة سياسية وحكام عملوا بالضد من كل ماهو حضاري ومتطور ومارسوا الجاهلية بعينها وادخلوا البلاد في حروب وصراعات لا اول لها ولا اخر ادت الى خرق وتشوة في البنية الاجتماعية والثقافية ،

 وبالتالي فرضوا واقعا متخلف وجاهلي بكل ابعاده وصورة طيله ما يقارب ال 50 سنه .

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