المقالات

حادثة (العظيم) .هل ستكون الاخيرة؟!


  محمود الهاشمي ||   لم يبق عراقي واحد او وسيلة اعلام محلية او دولية الا وتناولت (فاجعة)الهجوم الذي تم على سرية من الفرقة الاولى في منطقة (العظيم ) من قبل الدواعش ،لا لانه الهجوم الاول او (الفاجعة )الاولى فقد اعتدنا ان نرى دماء ابناءالشعب العراقي تسيح على الشوارع والاسواق العامة وحتى داخل منازلهم !! الهجوم تم في (ليلة باردة )انخفضت فيها درجات الحرارة في بلد لم يعتد على هذه الاجواء ،وغالبا ماتكون مثل هذه (الظروف الجوية) مناسبة لقوى الارهاب ان تقوم بعملياتها التعرضية . يبدو ان الارهابيين قاموا بالكشف عن المنطقة جيدا ،وعرفوا (موجود السرية )والذي لايتعدى ال(12) منتسبا كما انهم علموا بتهالك البنى التحتية للسرية من فقر البناء وبدائيته ،فاختبؤوا نهارا في خرائب قريبة من المكان حتى قدوم الظلام لينقضوا على مقر السرية  وقتل الحرس الخارجي وهو يرابط في (خربة )مبنية من (البلوك والجص)والواضح ان جنود السرية هم من بنى هذه (الخربة)على حسابهم الخاص !! ثم هاجموا من هم بالداخل وقتلوهم جميعا باستثناء من انقذته (الصحيات )! السؤال الاول ؛-اليس ملاك السرية على الاقل (100) منتسب ؟فكيف انتهوا الى (12) فقط ؟ ترى اين هم الباقون ؟ السؤال الثاني ؛-حسب الوقائع انهم طلبوا النجدة فلماذا لم يُنجدوا ؟ السؤال الثالث ؛-اذا تم قتلهم وهم نيام فاين المتابعة من قيادة الفرقة في مثل هذه الظروف المناخية ؟ السؤال الرابع ؛-اذا كانت لديهم كاميرا حرارية وهي كافية ان تكشف بشكل دقيق ماحولها ولابد من شاشة لها في مقر السرية ومقر الفوج والفرقة ..الم يشهدوا دخول الدواعش ؟ واذا هشمها الدواعش الم يسألوا عن سبب توقفها عن البث؟ قائد الفرقة الاولى الذي حضر مراسيم التشييع قال (كلنا مشاريع استشهاد عندما لبسنا الخاكي!) السؤال الاخير ؛-كيف للناس ان تأمن على ابنائها الملتحقين بالجيش في ظل هكذا قيادات امنية كان اخر خبر يؤكد ان احد قادة الفرق باع الاسلحة لداعش ومعه العديد من الضباط شاركوه بالفعل ؟ اذا كانت وزارة الدفاع غير قادرة الدفاع عن نفسها فكيف ستدافع عن تراب الوطن ؟ في اللحظة التي كان فيها الدواعش يهاجمون مقر السرية بالعظيم ،فان وزير الدفاع يخضع ل(المساءلة والعدالة )ترى كيف له ان يدير الوزارة في ظل وضعه هذا واين كنتم عنه منذ اعوام ؟ نحن نعلم ان مخططا يجري لتقسيم بلادنا ،وسوف يستمر الارهاب بالتعرض لقطعاتنا العسكرية ،وهناك (هشاشة)في المناطق الفاصلة بين قوات البيشمرگة وبين القوات الاتحادية يتسلل منها الارهاب ،ونعلم ايضا ان (سجون الحسكة)في سوريا تحوي (12) الف ارهابي داعشي وهو (خزين )للولايات المتحدة باطلاقهم على اية دولة تخرج عن ارادتها وهاهم اليوم ينطلقون افواجا الى الاراضي العراقية بعد هروبهم (المفبرك) من سجن (غويران)!! حيث كيف لمنظمة مثل (قسد )ان تدير سجون تحوي هذا العدد الكبير من الارهابيين المحترفين ؟ البعض ظهر على الشاشات وطالب بان تمسك مناطق ديالى قوات (الحشد الشعبي )!! ولماذا (الحشد الشعبي )؟ اليس لدينا مليون منتسب بالقوات الامنية يتقاضون اعلى الرواتب وميزانية عالية وتسليح وتدريب وتأهيل وغيرها ؟ الحشد له مساحة معينة يتولى حراستها ويؤدي واجبه وفق التكليف واعداد الحشد لاتكفي لتغطية هذه المساحات الواسعة ! وفوق ذلك هناك من يطالب ب(الحاقهم بوزارة الدفاع)؟ نحن نعلم (ايضا) انه مع الدعوة لاخراج القوات الاجنبية يرتفع منسوب الاعمال الارهابية ،كي يجد المحتل ومن على منهجه (حجة)اننا بحاجة لقوات اجنبية ! في ظل (حكومة تصريف اعمال ) وفشل الطبقة السياسية في انتاج سلطة قوية وفاعلة   وظل التدخلات الخارجية سواء في ادارة الازمات او الانتخابات وصناعة الحكومات وشيوع الفساد الاداري والمالي لايمكن ان نواجه التحديات الامنية ،وسيبقى ابناؤنا عرضة للموت والقتل في كل لحظة ،وسنبقى (نحن)نتبادل (التهم)عبر وسائل الاعلام بعد ان تجذرت (الطائفية ) و(العرقية)في النفوس وغلبت على قيم الوطنية والوطن .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسباب تحقيق الهدف...
(65)  تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
حادثة (العظيم) .هل ستكون الاخيرة؟!
أمريكا وسيناريوهات هروب الإرهابيين..!
مع تصاعد عمليات تنظيم داعش النوعية
إعادة داعش بطريقة ذكية..
حتى لا يخسر الجميع..!
قتل الجنود في العظيم
من يعبث بأمن العراق؟!
تحوّر اوميكرون داعش !؟ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك