مع تصاعد عمليات تنظيم داعش النوعية

د. حيدر سلمان ||

يجب:

🔹الدفع نحو استقرار المنظومة الامنية بايقاف التنقلات والتسريحات والاقالات غير الضرورية.

🔹منع التدخلات السياسية بالعمل الامني حيث لا دور له غير الاعاقة ولايحمل في ثناياه اي تطور لها.

🔹زيادة الحماية على نقاط جاذبة لعمليات داعش من اهمها السجون من سجن الحوت وابو غريب والتاجي وتسفيرات البصرة.

🔹زيادة حلقات الاشراف من مكتب رئيس الوزراء على المنظومة الامنية بكافة صنوفها.

🔹الاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بقادة التنظيم في السجون لانهم سيعاودون محاولات تهريبهم.

🔹المباغتة السرية لمعاقل داعش خاصة في الاماكن التي تعتبر صعبة جغرافيا منها مرتفعات الجوخ وحمرين.

🔹زيادة العمل الاستخباراتي لايقاف اختراق داعش للمنظومة المجتمعية والتي تعتبر مصكر تجنيده الرئيسي.

🔹التداول السلمي للسلطة وما له من تأثير.

🔹اعتماد المعلومة الاستخباراتية من الدول الصديقة.

🔹الاستجابة السريعة بقوات خاصة تملك الليات التدخل باقل فترة وبدون تاخير لبؤر تنفيذ عمليات داعش لتقليل الضرر وتكبيد التنظيم اكبر خسارة ممكنة ومنعه من تحقيق اي نجاح يجيرها اعلاميا لصالحه.

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