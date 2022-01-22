عندما يحترق الرماد!!

هادي خيري الكريني || خلص بستان نخل الشوك واني بعزة السعفة التجيبه الصدفه مرة يجوز ترجع تاخذه الصدفه كبرنا وما حسبنا اهدومنا ازغار وعلى كد الردن كصينا ادينا أشما مرنا الفرح ما جنا موجود مثل طبع الرمش ما شاف عينه قصور الناس تبني بساعة العوز وبنينا آمالنا وطاحت علينا صحنا وما حسبناهم يسمعون وطلع جف الوكت يخنك حجينا غركنا بحر همنا ولمنا الشراع انذب الصوج بيهم مدري بينا خلنا الذنب لمعاكس الروح وطلع سكران قبطان السفينة .................... في غفلة من الزمن سرق التشيع وسرقت احلمنا وامالنا واصبحنا كسمك الشبوط بين عجلة فال واحد يقول للآخر دوكه! أين ذاك العنفوان وجمع الشروكية ؟ في يوم قرأت نبوئة تقول ان الحكم سوف يسلب من الشيعة ونرجع الى المربع الأول..وكنت احسب هذا مجرد خزعبلات ولم احسب ان التشيع يهدم على يد أبنائه ويعادي الشيعة ابناء التشيع خارج حدود العراق ويلا مبرر .. ويخرج معمم! نعم معمم وينال من التشيع بشكل شنيع وفضيع وبلا مبرر ! ويخاف الكثير من الرد عليه لأنه يدعي قربه من المرجعية الرشيدة ولا يريد احد ان يلام بالرد عليه وهذا والله هو التيه والضياع ! لان المرجعية الرشيدة هي اصلا عابرة للحدود فكلامه بالتأكيد لجاهل ودعي..! اما الذين اختصروا التشيع بهم سلكوا طريق مسدود النهاية ولن يخرجوا منه ابد ..! رحمك الله سيد عبد العزيز كان ياخذ من عقله ويعطي الآخرين سأل يوما كيف قبل باياد علاوي رئيس وزراء وهو محسوب على البعث الكافر فقال إياد علاوي شيعي يوم جمع الكبير ثم عراقي ولا أرى به بأس طالما حافظ على الخيط الذي يربطه بعلي ابن أبي طالب ونعمل بالممكن لنصل للأفضل..! حافظ على الجمع وتنازل عن أي مكسب وبعد رحيله أصبح التشيع بالعراق يتيم وبلا رأس يجمع الكل ! يا ترى لو كان حي هل اطيح بعبد المهدي لا أعتقد ذلك ! هو من اخرج الامريكان بثباته ومساندته وإرشاده وفساد حكم الشيعة بفقدانه وضياع أمرهم واصبحوا طرائد ! لست متحزب والله ولكنها الحقيقة وما سقوط الذين حكموا بعد رحيله الا لانهم حكموا رأيهم وانكروا فضل الرجل ..!



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