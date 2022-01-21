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الاستنكار ذو وجهين 


  قاسم الغراوي  ||                              مراسل الميادين : العشرات بين شهيد وجريح في مجزرة جديدة للتحالف السعودي في السجن المركزي في صعدة .  السجن المركزي يقع في اليمن محافظة  صعدة يضم أكثر من ألفي نزيل من يمنيين وجنسيات أخرى وهو  يضم مركز إيواء للأفارقة الذي يعبرون من اليمن إلى مناطق أخرى . وغارات التحالف السعودي استهدفت السجن بشكل مباشر مما ادى لسقوط عشرات الضحايا وارتفاع حصيلة الشهداء في السجن المركزي بصعدة إلى أكثر من 60 شهيد  ولم يكتفي التحالف السعودي الصهيوني الاماراتي بالقتل وازهاق الارواح وتدمير البنى التحتية بل ذهب الى استهداف مبنى الاتصالات في الحديدة  وانقطاع الانترنيت فيها . الشهداء يصل عددهم الى العشرات  وصلوا الى مستشفيات صعدة ولازال عدد كبير من النزلاء تحت انقاض السجن المركزي  ومعظم الجرحى حالتهم حرجة وعدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود الكثيرين تحت الأنقاض .  اين الدول والشخصيات التي استنكرت ضرب دبي بعد ان عجز الحوثيين من تحذير وتنبيه الامارات  بان لاتلعب بالنار وانت تكون بعيدة عما يحصل لشعب اليمن الابي . نقول اين اضعف الايمان وهو الشجب والاستنكار تجاه هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها ابرياء لاناقة لهم ولاجمل .  لازال العالم والمطبعين وقتلة الشعب اليمني يكيلون بمكيالين ولازالت الامم المتحدة عاجزة عن ايجاد حلول تنقذ الشعب اليمني من الاعتداءات المتكررة ومن الموت والدمار من قبل التحالف السعودي والصهيوني. ان  مجازر العدوان السعودي الاماراتي الصهيوني ضد المدنيين لن تُخضع اليمنيين ولن تكسر إرادتهم وهم اكثر صلابة وقوة ولن يطول الانتظار طويلآ وماالنصر الا من عند الله الواحد القهار .
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