لا يجتمع حبان في قلب واحد..!

حسن المياح ||

لا يجتمع حب الله الواحد الأحد..وحب الدنيا وما لها من تفرعات وتشعبات وبهارج وإغراءات..في قلب واحد لإنسان عرف قدر ربه واليه أناب..

حب الله , وحب المنصب، وحب الدولار، وحب النهب، وحب البلطجة، وحب الصنمية..وحب القائد..وحب الأمين العام للحزب..وحب السيد..وحب الحجي..وحب الرفيق المناضل..كلها إجتمعت في قلب مجرم بليد سفيه مجنون واحد.

يعني هناك خلل..هناك مرض ووباء..هناك لوث..هناك عاهة..بل عاهات وهنات..هناك إشراك..هناك ضعف وقلة بل إنعدام وعي ..هناك شلل إرادة وموت ضمير..هناك خوف وجبن..هناك نقص رجولة وفقدان شجاعة وإنحسار شهامة.

وهناك..وهناك.

وهذا يعني لا إنتماء ولا ولاء..ولا صدق ولا وفاء..ولا عزم ولا إباء..ولا إخلاص ولا نماء..ولا تضحيات ولا جهاد..ولا وعي ولا إرتكاز..ولا رسوخ ولا ثبات..ولا عطاء بل حصد إمتيازات..ولا ولاءات كثار متعددات متنوعات هادفات.

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