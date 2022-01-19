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شراح نسوي؟!


  ضياء ابو معارج الدراجي ||   س: شنو هذا طريق الحرير الخابصينا بي؟ ج: مشروع اقتصادي عالمي تريد تربط الصين كل العالم بمنظومة اقتصادية واحده . س : الصين تريد تربط احنا شنستفاد منه ؟  ج : نصير ممر للتجارة العالمية و تصير عندنا مصانع و بنيه تحتية متطورة . س : لا تدوخني هو طريق لو بناء مصانع ؟؟ ج : اي حبيبي هو اسم المشروع (الحزام و الطريق) الحزام يعني حزام اقتصادي يشتمل على مصانع و مناطق تجارة حرة تستفاد من المواد الأولية الي بالعراق مثل النفط و الفوسفات و المعادن تبني عليها منشآت صناعية . س : شني هاي هذا طركاعه مو طريق ؟  ج : اي اخي و اكثر من هذا حتى منتجات هاي المعامل راح تكدر تبيعها بنفس منظومة طريق الحرير يعني ما تتكدس عندك بضاعة . س : زين شتستفاد الصين اذا بنت مصانع يمنا ؟  ج : اكيد تسنفاد لان راح تتوفر عندها مواد أولية بدل أن تستوردها و تنقلها و تدفع عمولات راح تصنع يمك و تأخذ أرباحها و تنطيك أرباحك لذلك يسموه مشروع شراكة و تكامل . س : حجي حلو بس بعدني ما افتهمت زين ممكن تنطيني مثال ؟  ج : مثلا سعر برميل النفط جاي تبيعه الدولة سعره سبعين دولار من غير تكاليف استخراجه بينما الصين تسوي مصافي تكرير و مصانع بتروكيمياويات ممكن نفس البرميل يوصل سعره ٧٠٠ دولار . انا اخوك !   جا ليش الحكومة ما ترتبط بهذا الطريق و تخلصنا يومية يطلع علينا هذا ابو صلعه يكول النفط ما يكفي و بعد ما ننطي رواتب ؟  ج : لان الحكومة أمرها مو بيدها و مسيطرة عليها قوى إقليمية و دولية و بعضهم فاسدين ما يهمهم البلد . س : هسه فهمني شنسوي حتى الحكومة تقبل تنضم لهذا الطريق ؟  ج : انشر عنه على مواقع التواصل الاجتماعي و ثقف الناس و بعدها يمكن نطلع مظاهرات و نجبر الحكومة عليه .....
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