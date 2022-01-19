هل الشعب الامريكي مغلوب على امره؟!

سامي جواد كاظم ||

تفتخر امريكا بنفسها ان رئيسها منتخب من قبل شعبها وهي التي تصدع رؤوسنا بمعزوفة الديمقراطية ، ايها الشعب الامريكي الديمقراطي منذ ان اغتصبتم ارض امريكا وابدتم شعبها الاصلي ( الهنود الحمر ) انتخبتم ( 46 ) رئيسا ابتداتم بجورج واشنطن ( 1789م) حتى رئيسكم الحالي جورج بايدن (2021م)، هل احسنتم الاختيار والانتخاب لجميعهم ؟ هنالك رؤساء فشلوا في حكمهم وتم تجميدهم او تنحيتهم ، وكما تزعمون تم عزلهم بعد فضائحهم بارادة الشعب الامريكي وماذا جنى المتضرر منهم؟

تعرضت دولتكم لعمل ارهابي في 11 سبتمبر ولا نريد ان نبحث عن حيثياته ومن هو المدبر والمتامر من الكونغرس والبنتاغون معهم ولنتماشى مع ادعاءاتكم باتهامكم للمسلمين بانهم ارهابيون ، فكان ردكم الحروب التي شنها بوش على افغانستان والعراق واكمل المشوار من بعده في حروبكم .

في الوقت ذاته وباعترافاتكم ان لديكم منظمات ارهابية بمسميات قانونية قامت بنفس الاعمال الارهابية التي تعرضتم لها في دول محتلة من قبلكم اليس من حق الدول التي تضررت شعوبها ان تشكل منظمات على غرار بلاكووتر وتقوم بقتل مجموعة امريكيين في وسط احدى مدنكم بنفس الطريقة التي قتلوا فيها العراقيين في ساحة النسور؟ ، اليس من حق العراق وايران استخدام نفس اسلوبكم في اغتيال قادة عسكريين في بغداد وبطريقة ارهابية بامتياز ( الشهيدان المهندس وسليماني ) ويقومون باغتيال شخصيتين في امريكا وفي مكان عام ومدني ؟ ولو قتل بعض الامريكيين الا تستنكرون ذلك بان قتل الابرياء ارهاب ؟ ونحن نستنكر عليكم بانتخاب ارهابي قتل ابرياء من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وغيرهم ، وانتم ايها الشعب الامريكي احق بالعقوبة من رئيسكم لانكم انتم من انتخبتموه وان كنتم انخدعتم بهم فلماذا لم تقاضوهم وتقتصوا منهم لارتكابهم اعمال ارهابية ، بالامس القريب نهض جندي امريكي ليقول لبوش انك كاذب ومجرم وارهابي لماذا منعتوه بدلا من محاكمة الطرفين لمعرفة من هو المجرم ؟ لماذا تمنحون الحصانة والامتيازات لكل الرؤساء بما فيهم القتلة بعد انتهاء رئاستهم ؟

عندما عممتم الارهاب على كل المسلمين فانتم ايضا كلكم ارهابيين وباعترافكم واعتراف قادتكم ، ومنهم كولن باول الذي وصف خطابه الذي اتهم العراق باطلا بانه وصمة عار عليه وعلى جورج بوش . فلماذا لا تحاكمون بوش ايها الشعب الديمقراطي ؟

هل انتم شعب مغلوب على امره ؟ ان قلتم نعم فكفاكم ضحكا على الذقون تحت ذريعة الديمقراطية ، او انكم متواطئون مع قادتكم لانتهاك حرمة شعوب العالم ؟ وفي الحالتين تستحقون بمثل ما تقدم عليه حكوماتكم المنتخبة من قبلكم بحق الشعوب المظلومة ، ديمقراطيتكم وحريتكم المزعومة هي ليست كشف العورات وفضح الجرائم وقولها علنا بل الديمقراطية الصحيحة هي تنفيذ ارادة الشعب ليس في تنصيب الرئيس بل في القصاص منه عند ثبوت جريمته حتى ولو كان الحكم اعدام وليس الاكتفاء بعزله، وقد ثبت لكم قيامهم باعمال ارهابية .

نعوم تشومسكي امريكي ابن امريكي ابيض ابن ابيض وليس هندي احمر كتب وكشف بالادلة والوثائق جرائم البيت الابيض وقادته ومخابراته منكم واليكم فاين ديمقراطيتكم بالقصاص ؟ ونعوم واحد من عشرات بفضح جرائم الرئيس المنتخب من قبلكم .

انا ارى انتم ليس شعب مغلوب على امركم بل شعب مخدوع بالمخدرات والكحول والجنس وتجارة السلاح وزواج المثل وستوديوهات هوليوود

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