يا صديقي احذر..!

الشيخ محمد الربيعي ||

يا صديق الروح و الدم و العقيدة : الصداق هى العلاقة التي تتكون من الترابط و المشاركة الاختيارية ، فان الصداقات الحقيقية تتميز برغبة كل عضو في الانخراط مع الآخر ، كونها تتعلق بالاهتمام المتبادل بأفكار الفرد الاخر و تجاربه ، بالإضافة إلى الشعور بالانتماء و الارتباط ، كما تتطلب الصداقة الحقيقية المعاملة بالمثل من ناحية الإعجاب ، و الاحترام ، و الثقة ، و الدعم العاطفي .

حيث تدوم بعض الصداقات و تبقى حتى آخر العمر على الرغم من وجود بعض الخلافات و الصعوبات و اختلاف و جهات النظر ، كما تنهار صداقات أخرى على أبسط الأسباب و لا يجدي معها أي إصلاح ، فيجب التمييز بين الصداقة التى تدوم و الصداقة الزائفه ، فاحذر ياصديق الروح و الدم و العقيدة .

يا صديق الروح و الدم و العقيدة : أفضل ما يعين الإنسان في حياته أن يجد صديقاً وفيّاً ، و أن يكون هذا الصديق خير معين له على مصاعب الحياة ، و أن يشاركه في فرحه و حزنه ، و يقرّبه من الله و العمل الصالح ، و يبعده عن كل ما يسوؤه .

يا صديق الروح و الدم و العقيدة احذر ان لا يكون اصدقائك الاخرين هكذا .

الصديق ، يا صديق الروح و الدم و العقيدة : هو من يجعلك تشعر وكأنك تجالس نفسك ، و لا يظن بك ظن السوء ، فسرعان ما يسامحك إذ أخطأت ، و يلتمس لك الأعذار ، هو من يرعاك في حضورك و غيابك ، و يحفظك وكل ما يخصّك ، و لا يتركك في فرحك أو حزنك ، يتمنى لك الخير أكثر مما يتمنى لنفسه ، هو من ينصحك إذ ما أخطأت و يعينك على الخير ، ويفسح لك في المجلس ، و يبدؤك السلام ، و لا يخجل من مرافقتك ، هو من يدعو لك في غيابك ، وحبك في الله ، هو من يفتخر بك ، و يسرع في مساعدتك ، و هو من صدقك الوعد ، و كان وفياً لك ، فاحذر يا صديق الروح و الدم و العقيدة ، وسال هل اصدقائك فيهم ذلك ؟!

اخاف ما اخاف عليك ان لا يكونوا كذلك

هي عبارات و هواجس بقلب محب الى صديق الروح و الدم و العقيدة ، اسال الله حفظة و تسديد خطاه

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

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