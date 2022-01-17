المقالات

الفتنة وشعاع الشمس..!


  كندي الزهيري ||   يحكى بان قوم اصابهم زلزال في مدينة بعيدة ، فقرر سكانها ان يطلبوا من زعمائهم ان يخرجوهم من هذا الوضع الخطير ، اجتمع الزعماء  لإيجاد حل ، فكان الحل الوحيد الخروج الى  مدينة اخرى ، لكن يجب عليهم ان يصنعوا سفينة تتسع الى جميع السكان ، و يوزع مواقع السفينة على الزعماء ، حتى تكتمل وتبحر بسلام ، صنعوها واصعدوا السكان في مقدمتهم الزعماء المدينة ، منهم من اخذ الدفة ومنهم من اخذ البوصلة ، واخر الشراع وهكذا ، امروا بان تسير فيهم نحو جرف الامان والسلام ، في منتصف الطريق وفي ليلة مظلمة لا ضوء فيها ، حلت عاصفة هوجاء وهم في منتصف البحر، كسر الشراع من شدة العاصفة ، فأصبحت الاتهامات متبادلة حول من صنع الشراع ، هاج البحر واشتدت الامواج وهي تتلاطم وتضرب بعنف سطح السفينة ،  وبسبب الخلافات كسرت البوصلة ، فلا نجم يهتدون فيه  ولا ضوء يسرون اتجاهه ،  فزادت صراعاتهم فوق السفينة بين الاتهام والتخوين ، متناسين الهدف الاساسي من الرحلة ، وهم غير مدركين ولا مكترثين الى معاناة السكان  الذين منحو الثقة لزعاماتهم ، فزاد الشرخ وأنقلب الحق باطلا ، والتبس على الناس الحق ومن منهم اصدق حتى يخرجهم من محنتهم هذه ،  لكن كان هناك ثلة خيرة تقف في اخر السفينة ، هم اهل بصيرة يرون شعاع الشمس ولديهم الحل للخروج من هذا الازمة ، والوصول الى بر الامان ، وحين وصل الجميع الى يقين بأن لا حل الا بالتخلي عن هؤلاء الزعامات والرجوع الى اهل البصيرة هنا فقط ظهر الشعاع الضوء  فاخذ اهل البصيرة الدفة واصلحوا البوصلة والشراع ، واوصلوا الناس الى مدينة السلام المدينة التي لا يظلم فيها احدا . قبل 2003م كان هناك زلزال في العراق ، زلزال من الجوع والحروب والفقر الى اخره، وبعد 2003م خرج لنا زعماء  تعهدوا بان يخذون العراق الى بر الامان ، لكن عصفت بالعراق الخلافات والفتن وأختلف الزعماء فيما بينهم ، فكثرت اراقت الدماء  والخراب والاتهامات والتخوين ، فالتبس على الناس أيهم على حق وأيهم باطل ، حتى وصل بنا الحال اليوم الى ان يلعن احدنا الاخر ، فحلت وتجذرت وبطشت  بنا الفتن ، فلا نستطيع العودة الى الوراء ولا نرى من هؤلاء الزعماء اي افق امل للمستقبل ، ولم يدرك المجتمع الى الان بان هناك اهل حل وبصيرة ، ولا حل الا بالعودة لهم ، اذ ما اردنا ان نصل الى مدينة المستقبل مدينة الامن والسلام والخير الذي نبحث عنه . حيث قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( هذا هكذا يقتل هذا هذا ، ويقتل هذا هذا ، قطعاً جاهلية ليس فيها هدى ولا علم يرى ، نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة ) . وهنا نضرب مثلا اخير يجعلنا من الضروري ان نعود الى اهل البصيرة ؛ كان في معركة بدر واحد رايتان  الاولى كتب عليها ( لا اله الا الله ) تمثل الحق الواضح والصريح ،يرفعها رسول الله (صل الله عليه واله ) ،الثانية كتب عليها ( الات والعزة ) يمثلها ابو سفيان . رغم الوضوح كان هناك فريقان مناصران واضحان ولا تلتبس على احد منهم.  في صفين كان هناك راية كتب عليها ( لا اله الا الله ) يحملها الامام علي ( عليه السلام ) ، وفي الطرف الاخر حمل القران الكريم قران امة ( لا اله الا الله ) على الرؤوس ، هنا كانت الفتنة حيث التبس على الناس الحق بالباطل هنا لا يعرف الحق واهله الى من كانت لدية بصيرة ، ولو عاد الناس الى اهل البصيرة والى كلام رسول الله ( صل الله عليه واله ) لوضح عندهم الحق وما خدعهم الشيطان عبر معاوية . ونختم قولنا بكلام الامام علي ( عليه السلام ) "أيها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة"، الحل متروك للامة اذا كانت تريد النجاة ....

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المشروع الوطني العراقي وأفق نجاحه 
ام البنين ع بأفعالها 
الفتنة وشعاع الشمس..!
العنصرية الاميركية ونسخة الحواسم الأصلية !؟
ثقافة إهدار الوقت..! 
عبيد السياسة العملاء الأجراء
حتى لا يتكرر تحالف المضطرين..!
ماذا يريد الأنبياء، والخُميني؟!
"حمد" يقفز من القطار 
هل عاد زمن الردة ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك