ملاحظات حول الوضع العراقي

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مظهر الغيثي || اولا يبدو أن المرجعية الدينية لا تجد أن التدخل ضرورة ملحة وهي ربما تقيم الأوضاع بالطبيعية وهي ليست كذلك بحسب المعطيات ولكن ربما هي ترى ما لا نراه ثانيا أن اي تدخل لن يزيد الطين الا بلة والحقيقة أنني لا أثق باي تدخل خارجي ومع احترامي للجميع ولكن النموذجين الصدر والمالكي لا يمكن التاثير عليهما بسهولة وربما تكون ممارسة الضغوط عليهما تكون مؤدية إلى نتائج عكسية ثالثا اتمنى ان ارى مبادرة خالصة من السيد الصدر تجاه المالكي بعدما راينا مبادرة في الاتجاه المعاكس وسيكبر حينها الصدر في أعين المشككين وربما استحوذ على باقي الأجزاء الشعبية التي خلفها الفتح خلفه ويتحصل على حكومته الاغلبية القوية في الانتخابات البرلمانية القادمة رابعا ان الشروط التي افرزتها المفاوضات مع الأحزاب الكردية والسنية هي من تحتم على الكتلة الصدرية والتنسيقي أن يتقاربوا ولو بصورة مؤقته لعبور الاستحقاق ثم يتفقوا على الباقي بهدوء وبدون ضغوط خارجية وداخلية خامسا انا والكثير غيري ننتظر أن نرى من ممثلينا السياسيين النضج السياسي الكافي لنثق بهم في المراحل التالية والا فسوف نرى أحجام غير مسبوق تجاه اي ممارسة ديمقراطية في المستقبل سادسا أن الأوضاع العالمية الاقتصادية والامني تؤشر إلى ما هو أخطر من استحقاق انتخابي داخلي فلذلك نتمنى على الساسة ان يضعوا ذلك في حساباتهم وخاصة في البرنامج الحكومي والذي نريد منه كذلك أن يعجل من عملياته لإرضاء الفئة الشباب ودعمهم ليكونوا عنصر فعال في عجلة التنمية