قراءة الأحداث من زاويتها الصحيحة

حازم أحمد ||
1- السفارة الأميركية في بغداد، تستهدف السفارة الأميركية في بغداد.
2- الحزب الديمقراطي في الكرادة، يستهدف مقرَّ الحزب الديمقراطي في الكرادة بقنبلة.
3- مقارُّ الحلبوسي في الأعظمية، تستهدف مقارَّ الحلبوسي في الأعظمية بالقنابل.
4- مقارُّ الخنحر في اليرموك، تستهدف مقارَّ الخنجر في اليرموك بالقنابل.
5- العضو في (الحزب الديمقراطي) مهدي عبد الكريم، يستهدف العضو في (الحزب الديمقراطي) مهدي عبد الكريم في بغداد.
النتيجة:
خسائر صفر!
يا فضائياتنا، لا تكوني مثل الببغاء ناقلةً لا مُحَلِّلَة!
تعلموا المعادلة لطفًا:
إعلام، ثُمَّ تحليل؛ ومِنْ ثَمَّ التسويق.