قراءة الأحداث من زاويتها الصحيحة

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حازم أحمد || 1- السفارة الأميركية في بغداد، تستهدف السفارة الأميركية في بغداد. 2- الحزب الديمقراطي في الكرادة، يستهدف مقرَّ الحزب الديمقراطي في الكرادة بقنبلة. 3- مقارُّ الحلبوسي في الأعظمية، تستهدف مقارَّ الحلبوسي في الأعظمية بالقنابل. 4- مقارُّ الخنحر في اليرموك، تستهدف مقارَّ الخنجر في اليرموك بالقنابل. 5- العضو في (الحزب الديمقراطي) مهدي عبد الكريم، يستهدف العضو في (الحزب الديمقراطي) مهدي عبد الكريم في بغداد. النتيجة: خسائر صفر! يا فضائياتنا، لا تكوني مثل الببغاء ناقلةً لا مُحَلِّلَة! تعلموا المعادلة لطفًا: إعلام، ثُمَّ تحليل؛ ومِنْ ثَمَّ التسويق.