المقالات

العراق هو (حمد)..!


 

الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

 

يوم أمس مساء دخلت إلى الفيس بوك، وإذا بي أرى أكثر صفحات الأصدقاء تنشر كلمة (حمد) .؟

من طبيعتي اذا رأيت شيئا من هذا القبيل ابحث عنه من أجل التحقق ..

وقد رأيت أن هذه الكلمة (حمد) قد انتشرت بشكل كبير جدا قد يفوق عشرات الآلاف او اكثر خلال ساعات وإلى اليوم ، وما رصدته من هذه الكلمة وتفاعل الناس حولها.....

١. إن الأعم الأغلب من الناس لم يفهم معناها وكررها بدون فهم وإنما لمجرد التكرار. ولذلك يسأل أصدقائه ما معنى (حمد)

٢. ان البعض منهم حولها إلى موضوع سياسي ورفض لطبقة سياسية معينة بأسلوب تهكمي وساخر... من قبيل

          حمد باع القطار وماكل فلوسي

       ترك مذهب الشيعة وصار حلبوسي

٣. وبعضهم الآخر حولها إلى اشعار تتعرض إلى ظواهر اجتماعية.... من قبيل

حمد ذب العگال ولبس برموده

حمد گالوله ليش وگال عالموده

حمد عاف الدراسة وعنده بس گحة

حمد ينتظر كورونا بلكت تنجحه

٤. بعضهم حولها إلى اشعار عاطفية وغزلية.

بدون أن يعرف معناها الكثير ...

٥. بعضهم يدعي ان موضوع حمد قصة حدثت قديمة واثيرت هذا اليوم.....

ليست هذه فقط التوجهات من كلمة حمد وإنما هناك الكثير وكل شخص قد يبث شكواه من خلال( حمد) .

🔹والأهم والذي نريد تحليله من مفهوم وكلمة حمد وانتسارها هو ما يلي....

١. ان انتشار كلمة حمد بين الناس كالنار في الهشيم بدون أن يعلم الكثير عن معناها هو دليل الجهل والا كيف لانسان أن ينشر كلمة بدون أن يتحقق منها .

٢. إن انتشار كلمة حمد دليل الفراغ المعرفي والعلمي والروحي  التي يحملها المجتمع.

٣. ان انتشار هذه الكلمة كالنار في الهشيم دليل التفاهة في المجتمع والا ما معنى كلمة حمد وانتشارها فهل هي آية منزلة في القرآن...

٤. ان انتشار كلمة حمد هي من أجل تجربة المجتمع العراقي واسقاطه في متاهات الإشاعات...

٦. ان انتشار وتمرير هذه الكلمة قد يكون خلفها جهات مخابراتية سياسية دولية تريد أن تغطي على مشروع وتمريره.

٧. ان انتشار كلمة حمد هو تعبير عن الرفض السياسي من المجتمع هل هذا الضعف في مواجهة....

٨َ. انتشار هذه الكلمة دليل حب المجتمع للسخرية والاستهزاء من أجل قضاء الوقت لانه مجتمع بدون اهداف في الحياة.

🔹وعلى كل حال تعرضت في كتابي الذي صدر قبل عام للظواهر السلبية في المجتمع وقد نبهت ان المجتمع العراقي انتشرت فيه الظواهر السلبية ومن ضمنها انتشار الاشاعة بشكل سريع.......

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق هو (حمد)..!
من تصاحب من الكتل السياسية؟!
هل هي محاولة لتدويل قضية وجود القوات الأجنبية في العراق؟!
ماذا لو اتحدت القوى الشيعية من جديد ؟!
قلب البركان الكامن والرماد الظاهر
هل فات القطار قوى الاطار؟!
ساطع الحصري طائفي العمالة والعروبة
الاستقرار في العراق والجدل السياسي
منحة ام منة واهانة؟!
النهج الخُميني حرز نجاة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك