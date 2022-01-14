العراق هو (حمد)..!

الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

يوم أمس مساء دخلت إلى الفيس بوك، وإذا بي أرى أكثر صفحات الأصدقاء تنشر كلمة (حمد) .؟

من طبيعتي اذا رأيت شيئا من هذا القبيل ابحث عنه من أجل التحقق ..

وقد رأيت أن هذه الكلمة (حمد) قد انتشرت بشكل كبير جدا قد يفوق عشرات الآلاف او اكثر خلال ساعات وإلى اليوم ، وما رصدته من هذه الكلمة وتفاعل الناس حولها.....

١. إن الأعم الأغلب من الناس لم يفهم معناها وكررها بدون فهم وإنما لمجرد التكرار. ولذلك يسأل أصدقائه ما معنى (حمد)

٢. ان البعض منهم حولها إلى موضوع سياسي ورفض لطبقة سياسية معينة بأسلوب تهكمي وساخر... من قبيل

حمد باع القطار وماكل فلوسي

ترك مذهب الشيعة وصار حلبوسي

٣. وبعضهم الآخر حولها إلى اشعار تتعرض إلى ظواهر اجتماعية.... من قبيل

حمد ذب العگال ولبس برموده

حمد گالوله ليش وگال عالموده

حمد عاف الدراسة وعنده بس گحة

حمد ينتظر كورونا بلكت تنجحه

٤. بعضهم حولها إلى اشعار عاطفية وغزلية.

بدون أن يعرف معناها الكثير ...

٥. بعضهم يدعي ان موضوع حمد قصة حدثت قديمة واثيرت هذا اليوم.....

ليست هذه فقط التوجهات من كلمة حمد وإنما هناك الكثير وكل شخص قد يبث شكواه من خلال( حمد) .

🔹والأهم والذي نريد تحليله من مفهوم وكلمة حمد وانتسارها هو ما يلي....

١. ان انتشار كلمة حمد بين الناس كالنار في الهشيم بدون أن يعلم الكثير عن معناها هو دليل الجهل والا كيف لانسان أن ينشر كلمة بدون أن يتحقق منها .

٢. إن انتشار كلمة حمد دليل الفراغ المعرفي والعلمي والروحي التي يحملها المجتمع.

٣. ان انتشار هذه الكلمة كالنار في الهشيم دليل التفاهة في المجتمع والا ما معنى كلمة حمد وانتشارها فهل هي آية منزلة في القرآن...

٤. ان انتشار كلمة حمد هي من أجل تجربة المجتمع العراقي واسقاطه في متاهات الإشاعات...

٦. ان انتشار وتمرير هذه الكلمة قد يكون خلفها جهات مخابراتية سياسية دولية تريد أن تغطي على مشروع وتمريره.

٧. ان انتشار كلمة حمد هو تعبير عن الرفض السياسي من المجتمع هل هذا الضعف في مواجهة....

٨َ. انتشار هذه الكلمة دليل حب المجتمع للسخرية والاستهزاء من أجل قضاء الوقت لانه مجتمع بدون اهداف في الحياة.

🔹وعلى كل حال تعرضت في كتابي الذي صدر قبل عام للظواهر السلبية في المجتمع وقد نبهت ان المجتمع العراقي انتشرت فيه الظواهر السلبية ومن ضمنها انتشار الاشاعة بشكل سريع.......

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