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من صور خيانة الوطن


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ إن الله لا يحب الخائنين ]

▪️الخيانة من الأخلاقيات التي حرمها الإسلام ، و حاربها حرباً شعواء .

و لكن ما مفهوم الخيانة ؟ وما أضرارها ؟ و ما صورها ؟ و ما حكم الشرع على من يتصف بها ؟ ، يعتقد الكثير من الناس أن الخيانة مقصورة على الخيانة الزوجية ، أو خيانة أمانة المال فحسب ، و لكن الأمر أعم من ذلك و أشمل .

▪️ الخيانة : بمفهومها الشامل هي التقاعس عن أداء المسؤولية الملقاة على عاتق الشخص ، مهما كانت تلك المسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة .

و مهما كان هذا الشخص حاكما أو محكوما ، غنياً أو فقيراً ، شريفا أو وضيعاً ، و مصداق هذا قول الرسول الخاتم  محمد ( ص ): ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، و الرجل راعٍ في أهله و هو مسؤول عن رعيته ، و المرأة في بيت زوجها راعية و هي مسؤولة عن رعيتها ، و الخادم في مال سيده راعٍ و هو مسؤول عن رعيته ) .

و كلما كانت المسؤولية أعظم كانت الخيانة عن عدم أدائها أعظم .

 ▪️و الخيانة من صفات المنافقين ، قال الخاتم الرسول محمد ( ص ): ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ، و إذا وعد أخلف ، و إذا أؤتمن خان ) .

محل الشاهد :

▪️ان خيانة الوطن ، يعتبر من اصناف الخيانة الكبرى التي لها عدة صور ، و لن تكون شاملة فقط ممن كان مساند بالقول و الفعل الى  الاستكبار العالمي و المتمثل بدول الاحتلال ، بل و الذي سكت عن افعال تلك الدول اتجاه دول الاسلام و شعوبها .

▪️و من صور خيانة الوطن إسناد الحكم  إلى غير من هو أهل لها ، و إسناد الأعمال و الوظائف العامة و الحساسة إلى غير مستحقيها ، إما لهوى أو لشفاعة أو لقرابة أو لرشوة ، و تنحية أهل الخبرة ، و إبعاد ذوي الكفاءات ، فهذا كله خيانة لله و رسوله ( ص ) و اله ( ع ) و الوطن .

قال الرسول الخاتم محمد ( ص ) : ( من استعمل رجلا على عصابة و فيهم من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله و رسوله و المؤمنين ) .

▪️و من صور الاخرى لخيانة الوطن  من يتولى أمراً من أمور المسلمين من خلال الحكم و سلطة او مسؤولية ما فيضيع حقوق الناس ، و لا يقيم العدل فيهم ، و يتقاعس عن أداء واجبه نحوهم .

▪️و من صور خيانة الوطن ايضا  و أعظمها نعوذ بالله منها خيانة الدين و فرائضه و حدوده و ثوابته و مبادئه و ذلك إنما يكون بالتفريط في الدين ، و عدم تطبيق شرع الله في الوطن ، و سماح بأقتراف الذنوب صغيرها و كبيرها في المجتمع ، و عصيان أمر الله تعالى سواء حكما و مجتمعيا ، و ترك سنة رسوله و اله .

و هذا معنى قوله تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون ] .

وقد أعيد فعل الخيانة في الآية و لم يكتف بحرف العطف للتنبيه على نوع آخر من الخيانة ، فإن خيانتهم الله و رسوله نقض الوفاء لهما بالطاعة و الامتثال ، و خيانة الأمانة نقض الوفاء بأداء ما ائتمنوا عليه .

▪️و من صوّر خيانة الوطن المنتشرة اليوم  الرشوة ، فهذا الرجل الذي لا يكتفي بأجره الذي يحصل عليه من عمله ، و يتقاضى مبالغ من الناس مقابل أداء مصالحهم متذرعا بقلة راتبه ، و كثرة مسؤولياته هذا الرجل المرتشي خائن لوظيفته و واجباته ، خائن لمنصبه الذي وضع فيه ، خائن لضميره، خائن لتعاليم دينه خائن لوطنه .

هذه كانت بعض صور الخيانة للوطن .

نتمنى من الاخوة القائمين اليوم على الاعمال السياسية ، يضعوا مصلحة الاسلام الحقيقي و المذهب و الوطن هي الكبرى ، و عدم النظر الى المصالح الخاصة ، التي تشقق و تدمر الوحدة و صفاء القلوب ، في وقت ان الوطن محتاج الى جميع ابناءه

نسال الله حفظ الاسلام و اهله

نسال الله حفظ العراق و شعبه

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