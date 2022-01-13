نعم انا ولائي..هكذا افهم عقيدتي

عباس الزيدي ||

اولا _ لاننا نختلف عن باقي المذاهب والفرق الاسلامية في ما يتعلق بمفهوم الخلافة و الامامة والتي تعني الولاية التي تختص بشيعة امير المؤمنين عليه السلام في غدير خم . (انما وليكم الله ورشوله .....) وفق اللهم والي من والاه وعادي من عاداه

ثانيا _ ان الفرق والمذاهب الاسلامية اغلقت باب الاجتهاد ماعدا شيعة اهل البيت عليهم السلام ومن اللطف الإلهي ان التصدى للاجتهاد واجبا كفائيا وقد تعددت مراجع التقليد رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ولايوجد عند مراجعنا مسائل خلافية البته في المسائل الابتلائية ناهيك عن التوحيد و الاصول والعقائد

ثالثا _ في مسالة التقليد للمكلف الحق تقليد المجتهد الحي الجامع للشرائط .... ايتداءا ولايوجد عارض او مانع شرعي سواء كان قوميا _ ( من اي جنسية ) _ او جغرافيا ( من اي بلد ) بحيث يحق للمكلف تقليد المجتهد الجامع للشرائط سواء كان عراقي او باكستاني او ايراني او لبناتي .... الخ وفي اي بلد كان واليوم وسابقا تم تقليد مراجع عرب وغير عرب من بلدان عديدة واستمر جواز ذلك دون اشكال شرعي او اخلاقي منذ عهد امير المؤمنين عليه السلام حتى يومنا هذا و سيبقى الامر حتى ظهور قائم ال محمد عجل الله فرجه الشريف

رابعا _ ان الاعتقاد بولاية الفقيه انما هو تمهيد وتوطئة للتمسك بالمعصوم المنتظر والتمهيد له مع اختلاف مرجع التقليد للمكلف ( حرية تقليد المكلف لاي مجتهد مع الايمان بالولي الفقيه ) وقد اثبتت الروايات ذلك واقر بها علماء ومجتهدي الشيعة بل هي من مقومات التمهيد للامام المنتظر روحي فداه

خامسا _ ان القدح او سب او شتم اي عالم ومجتهد شيعي جامع للشرائط حي او ميت انما هو تضعيف وتوهين للمذهب الشيعي ومحاربة صلب العقيدة ومرتكزاتها

سادسا _ لطالما قرانا وتابعنا منابر الخير الحسينية وقد اجتهد علماء الشيعة في شرح علامات الظهور والتركيز على الرايات التي تنصر الامام وجميع الروايات عن الائمة المعصومين عليهم السلام اكدت على راية الخرساني فاذا قال البعض نعم ولكن ليس بالموجود حاليا اقول ....

يكفي انه من مراجع التقليد المعتبرة والجامع للشرائط واحد فقهاء الشيعة المعاصرين ولايجوز شرعا واخلاقا التحاوز عليه ....... او النيل منه او التقليل من شانه

وان قال البعض .. نعم انها راية الخرساني بما هي عليه الان ... وفي تلك الحالة ايضا لايجوز شرعا .. مهاجمة اصحاب تلك الراية التي تنصر الامام الموعود او تضعيفها

سابعا _ اذا كنت شيعي _ مكلف _ ولا تعتقد بولاية الفقيه فلايحوز لك مهاجمتها لان الكثير من علمائنا ومجتهدينا يعتقدون بذلك

واذا كنت تؤمن بالامام المهدي عحل الله فرجه .. فكيف لك تضع المعرقلات الجغرافية والعرقية كذريعة لمحاربة الامام المنتظر

ان الايمان بالامام المهدي يعني عالمية حاكمية الاسلام المحمدي الاصيل ... لان اعتراضك اليوم على الحدود والقومية سيبقى ملازما لك في عصر الظهور .. فهل انت مستعد لمحاربة الامام ..؟

ثامنا _ ان الغاية من كتابة ماتقدم هو لالقاء الحجة على من يتعاملون بازدواجية مع قضية الامام المهدي عحل الله فرجه الشريف وهم يحسبون انفسهم على شيعة اهل البيت وفي نفس الوقت يجاهرون بالعداء والسب والشتم والمواقف التخريبية والتحريضية على باقي الشيعة بذريعة ... عربي او غير عربي وعراقي وغير عراقي او وطني وغير وطني

وهم انفسهم شاهدوا كيف اجتمع مع داعش كل جنسيات وقوميات القوم في العالم لقتال الشيعة

فاذا لم يكن البعض ممن يحسب على الشبعة يعتقد ويعمل جادا لنصرة الامام المنتظر ... عليه ان ينظر الى اعداء الامام كيف اجتمعوا رغم اختلاف مللهم والسنتهم على قنال الامام روحي لتراب نقدمه الفداء

لذلك على من يحسب على الشيعة ان يكون حذرا كل الحذر من قضية التهجم على اهل الولاء

لان الاصل في ذلك هو العداء و الهجوم على ولاية امير المؤمنين عليه السلام وعلى الامام المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداه

ويكون مصداقا للاية الكريمة ....

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ☆ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ☆ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ☆ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا

.....

وليتذكر جميع الاحبة بما فيهم قول امير المؤمنين عليه السلام .... الا وانكم لا تقدرون على ذلك ....

فاعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد

مزيدا من الوعي

انا شيعي

أذا انا مقاوم

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