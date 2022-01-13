المقالات

متى تكون الدياثة ؟!

35 2022-01-13

 

حسن المياح ||

 

سلوك حيواني منحرف رذيل ، يبيح الشرف ويسترخصه، ويستخدمة سلعة مقايضة من أجل منفعة ذات هابطة سافلة، على أنها مسلك حضاري مدني سياسي مشاع مباح، ليهيىء الجو تبريرآ لكل ما هو إحتلال وإستعمار، وعمالة وخيانة، من أجل المنصب والدولار؟!

والذي يمس عقيدة التوحيد الإلهية الرسالية في 《 لا إله إلا الله 》، فإنه معدوم الإيمان والضمير، ومشلول إرادة التفكير، وأنه العميل المأجور الوضيع الخائن للعقيدة والشرف والوطن، وأنه ديوث منزوع الكرامة، لا أصالة عز وجود ذات له في عيش وجود إنساني كريم ، ولا هو يتمتع بسمو شرف سيادة طهارة ونقاوة تربة وطن..

الدياثة ليست مقتصرة على هدر كرامة شرف ونسب عرض ؛ وإنما هي تكون في خيانة عقيدة، وتقمص عمالة مأجورة رخيصة بثوب ديمقراطية في ممارسة سياسية لتبرير أجندة إحتلال وإستعمار وبيع وطن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نعم انا ولائي..هكذا افهم عقيدتي
متى تكون الدياثة ؟!
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
خلاصة القول في الحكومة القادمة..
الفساد والعجز التشريعي
2022 عام ترحيل الأزمات..وإيران في كل الجبهات 
 (64)  (تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
اهم عوامل قيام الدولة القوية
الفساد الأداري بركان نائم.! 
هزيمة محاولة إسقاط نظام كازاخستان..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك