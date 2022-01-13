متى تكون الدياثة ؟!

حسن المياح ||

سلوك حيواني منحرف رذيل ، يبيح الشرف ويسترخصه، ويستخدمة سلعة مقايضة من أجل منفعة ذات هابطة سافلة، على أنها مسلك حضاري مدني سياسي مشاع مباح، ليهيىء الجو تبريرآ لكل ما هو إحتلال وإستعمار، وعمالة وخيانة، من أجل المنصب والدولار؟!

والذي يمس عقيدة التوحيد الإلهية الرسالية في 《 لا إله إلا الله 》، فإنه معدوم الإيمان والضمير، ومشلول إرادة التفكير، وأنه العميل المأجور الوضيع الخائن للعقيدة والشرف والوطن، وأنه ديوث منزوع الكرامة، لا أصالة عز وجود ذات له في عيش وجود إنساني كريم ، ولا هو يتمتع بسمو شرف سيادة طهارة ونقاوة تربة وطن..

الدياثة ليست مقتصرة على هدر كرامة شرف ونسب عرض ؛ وإنما هي تكون في خيانة عقيدة، وتقمص عمالة مأجورة رخيصة بثوب ديمقراطية في ممارسة سياسية لتبرير أجندة إحتلال وإستعمار وبيع وطن.