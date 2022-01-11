قضي الأمر الذي فيه تستفتيان..!

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هادي خيري الكريني || (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) لم أكن اقراء الغيب ولا انا من جهابذة السياسة ولا من ممن يقرأ الطالع .توقعت كل الذي جرى لشيعة ال محمد صلوات الله عليهم انهم سوف يخرجون من المعادلة بشكل نهائي . واستندت إلى وقائع ومعطيات.. وان الشيعة والتشيع سينتهي بالعراق والى الأبد وحتى زيارة الأربعين والشعائر الحسينية ستكون حسرة في قلوب شيعة ال محمد صلوات الله عليهم بالعراق .. وسوف نرجع للمربع الأول! اذا استمر الاداء بهذا الشكل المريع .. وان امريكا نجحت باسكات أهل الحل والعقد بهذا البلد بشكل كبير جدا جدا.. واستخدمت المال العراقي لإسكات الصوت المؤثر بشكل قل نظيره وهم سواد الشيعة وتكلمنا ولا احد يسمع.. وكانت اكبر ضربة هي شق الحشد الشعبي واسموه حشد المرجعية وفوجئ المحسوبين على المرجعيه العليا او هكذا يعتقدون برفض المرجعية الرشيدة العيا لهذه التسمية وبهذا الرفض.! وقالت كل الذين لبوا النداء حتى غير المسلمين هم حشد المرجعية .! ولكن هذا لن يثنهم من تنفيذ المخطط الامريكي فاسموه بحشد العتبات فقلنا إلى اين وجهتكم انتم تقعون بالمصيدة وهذه اشارة لحل الحشششد وسيدفع ثمنها الشيعة غالي ولكنهم مضوا. ( ترتب على هذا حضري ثلاثين يوم ) على حسابي هادي خيري الكريني ! ذكرت جزء من هذا الكلام بتعليق على منشور للأخ الشريف البصري ( كريم بدر ) بمنشور على ميناء الفاو!. وتم حضري ثلاثين يوم .. وحذرنا من اول يوم تم ترشيح السيد عادل عبد المهدي وقلنا ياسيد عادل من رشحك ينوي إسقاط حكومتك انتبه..! واذا قبلتها فلا تخضع لاي ضغط وخصوصا العرب السنة والاكراد ولكنه خضع لهم باستأزار كل الذين يريدون ومنهم.. ووصل الأمر باستأزار وزيرة التربية زوجها قيادي بداعششش واخوها مسؤول حماية أسامة النجبفي وعميد بالجيش العراقي وقيادي بداعششش ... وهذا مثل والباقي وزراء استخدموا لاسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي ولا نفع عذل ولا لوم فكان الذي كان.. وجاؤا بهذا الناتج خلفا لعبد المهدي وتم اقصاء المكون من ريئاسة الوزراء ومن ثم إفراغ العملية الديمقراطية من محتواها وتم تزوير الانتخابات بشكل علني. ومن ثم تم اقصاء الشيعة وطردهم من قاعدة مجلس النواب وبالاحرى انسحبوا من القاعة... هكذا ادعوا بعد البطش برئيس مجلس النواب بحجة خوفا من الفتنة ولكنهم بالفتنة وقعوا..!، وقلت بتغريده بالتويتر باسم مستعار لاني ممنوع من التويتر بشكل نهائي لا تذهبوا لجلسة مجلس النواب المخطط سوف ينفذ ولكن حضوركم سوف يعطي له شرعية ولكنهم لا يستمعون لاحد .. والمرجعية الرشيدة تخلت عن الأمر وصرح مكتب المرجعية ( بأنها لن تشترك بتشكيل الحكومة لا بنصح ولا استشارة ) وهذا القول ببداية المفاوضات وقبل قرلر المحكمة الاتحادية برد الطعن وهنا مقتل المتصدرين للمشهد السياسي الشيعي.. فظنا منهم انهم قادرين بالديمقراطية ان يقفوا التداعي وسوف يشكلون الكتلة الأكبر والى الان يعتقدون بأن هناك قانون ودستور ونسوا بالأمس المحكمة الاتحادية ثبت لديها التزوير بشكل قاطع ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيء وقالت ليس من اختصاصي ! قلنا ياسادة ياكرام .. اجلسوا ببيتوكم وقاطعوا العملية السياسية وهي الخيار الافصل والاجدى والانفع فأنتم تمثلون 90% من المكون الشيعي واعطوا فرصة لأهل الحل والعقد ان يقولوا رأيهم فلا احد يجرء على تجاوز رأيهم... وكنتم شهود يسقوط ثلث العراق كيف قالت الكلمة الفصل بفتوى الجهاد الكفائي.. والان قاطعوا وسوف ترون كيف تقول كلمة الفصل ولكنهم ركبوا رؤوسهم والان لو أعلنوا مقاطعهم للعملية السياسية سوف لن يمرر المخطط. من يوصل هذا الرأي لهم ؟ عسى ولعل.. أأمل من هذه النخبة الطيبة من كتاب القضية من يوصل هذه الرسالة لهم ! فليكن اعتراضكم على شرعية الجلسة مرهون بمقاطعة العملية السياسية بشكل نهائي واللجوء للشارع لاتديروا ظهوركم للمرجعية الرشيدة سوف تغلبون والله .. اشمروا الحبل على الغارب او ألجؤا للشارع وقاطعوا العملية السياسية.. وأحيلوا الأمر لها فهي ابوة ولديها من الحلول الربانية ما لا يخطر على قلوبكم .. فتكونوا قد عملتم ما عليكم وحاولتهم بكل ما تستطيعون ولكن حجم المؤامرة يحتاج لأمر رباني وقضية المرجعية هي قضية ربانية ولستم احرص منها على البلد . في احدى المرات رد عليًَ أحدهم ألم تكن موجود بزمن صدام فماذا فعلت ! لاحظ الجهل! والجواب حافظة على بيضة التشيع وابقته بالرغم من عاديات الدهر وتظافر الزمان وقلة الناصر وهوانها على الناس ولكنها ابقت التشيع وذكر ال محمد صلوات الله عليهم متوقد بالاذهان ولما جاءت الفرصة الا وهو حاضر ! وعود على بدء.. بالامس استخدموا كل المال العراقي لاسقاط حكومية عادل عبد المهدي وتم استدراج الكل.. كل الشيعة بقضهم وقضيضهم عالمهم وجاهلهم الا ما ستر ربي وهم القلة القليلة والنزر الغير مؤثر جدا.. وكان قلبي يعتصر ألم وانا اشاهد ادعياء اتباع المرجعية الرشيدة يتسابقون مع البعثية بساحات المتظاهرين ! واشاهد كيف ينقل الطعام والفراش والدعم اللوجستي لساحات المتظاهرين من ناس كنا نتصور انهم هم الشيعة وتبين انهم مجرد مغفلين وابواق تم النفخ بها فاحدثت شرخ كبير وقطعت اوصال الشيعة ووقعوا بالفخ.. واتذكر قول لأستاذ الفقهاء اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم طاب ثراه قال.ما مضمونه( الشيعة هؤلاء الذين زحفوا صوب كربلاء بالملايين ولم يهابوا التفجيرات والقتل وهم من صوتوا على الدستور وهم من عملوا انتخابات تحت نار حامية وهم من لبوا النداء لفتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الرشيدة هؤلاء الشيعة وليسوا العلماء العالم ممكن ان يغيب ان يقتل او يسجن ولكن السواد الاعظم للشيعة لايمكن فنائه او اسكاته ) وقلت ياقوم امريكا تسعى إلى تدمير المكون الشيعي ووصلت إلى المفاتيح انتبهوا.. وتم مصادرة اربع حسابات لي واحد بعد الآخر بدءً بابو حارث ال شيبة وثم ابو محمد ثم ابو الحسن ال شيبة ثم السومري واخيرا تم حضر حسابي هادي خيري الكريني وانا الان انشر قليل بحساب ابني وجزى الله خيرا السيد قاسم العجرش فتح لي نافذة مع هذه النخبة الطيبة من أصحاب القضية.. اللهم اشهد اني بلغت واجهدت نفسي بالتبليغ .. وقبلها جاهدت بكل ما املك بنفسي ومالي وولدي وليس لي مصلحة الا مصلحة البلد بصورة عامة وخوفا على بيضة التشيع من الضياع والان كادت او تكاد تضيع فهل من مستمع ؟؟ 10/1/2022