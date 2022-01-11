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اوميكرون ليس مزحة..!


  قاسم الغراوي ||   صرحت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة. وأضافت المنظمة: "البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحور أوميكرون . لكنها اكدت في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجدداً بالمتحور رغم عدم وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى. كما يخشى أن تكون أسوأ متغير من كوفيد-19 يتم تحديده حتى الآن وبه عدداً كبيراً من الطفرات والقلق هو أنه عندما يكون لديك الكثير من الطفرات يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية تصرف الفيروس. وتحمل السلالة الجديدة ضعف عدد التحورات في السلالة “دلتا”، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى. وصرح العلماء بأن هذه السلالة تحتوي على “مجموعة غير عادية للغاية” من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال. أوميكرون سريع الانتشار جدا ويسبب قفزات مرعبة بعدد الاصابات، لا تستهينوا به لأن أعراضه خفيفة فهو يظل خطراً على من لم يأخذ اللقاح . سترتفع الاصابات سريعاً لذا يجب  : ١- اخذ اللقاح :  الجرعة المعززة مهمة جدا لمن يعاني من امراض مزمنة ومن هم فوق ال٦٠ ومن يعملون بالصحة ولمن يرغب . ٢- ارتداء كمامتين فوق بعضهما عند التواجد بالازحام ، أوميكرون سريع الانتشار جداً . ٣- متابعة تركيز فيتامين D3 في الجسم ممن يعاني النقص واخذ نصيحة الطبيب او الصيدلاني. ٤- اتباع القواعد الصحية المعروفة والحذر واجب ومن المتوقع أن تكون الموجة عالية والغالبية معرض للاصابة سواء أخذ اللقاح  أو مصاب سابقا . نسبة الاصابات في ازدياد وعلى الجميع  الالتزام بطرق الوقاية لحماية نفسه ، نعم هناك زيادة واضحة لكن ما زلنا بأول الطريق ومازالت السيطرة ممكنة اذا تم الالتزام بشروط الوقاية . ف اوميكرون ليس مزحة .
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