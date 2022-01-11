قتلة سليماني والمهندس اين هم الان؟!

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كندي الزهيري || من هم قتلة الشهيدين( ابو المهندس وسليماني )؟ ، وكم يبلغ عددهم ؟ وماذا حل فيهم ؟. أسئلة ربما نستطيع الجابة عن بعضها عبر مصادر مختلفة . تجمع بين الصديق والعدو . اصبح شعوب محور المقاومة ، على خبر تمنى الجميع ان لا يكون صحيح ، او ان هذا كابوس سرعان ما ينتهي ويكذب ، لكن اكد القدر ذلك وعلن من بغداد بان بالشهادة مصير الاحرار ، وديدن الجبناء الغدر. بين التصريحات الاعلامية والمطاردة على الارض تمكن محور المقاومة من معرفة مجموعة من عناصر الجيش والمخابرات الامريكية والاسرائيلية ومن موظفين الغربيين شاركوا بأجمعهم في عملية المطار ، البعض كان داخل بغداد واخرين خارج العراق بدولة قريبة من حدود العراقية . يبلغ عددهم حسب المعلومات 36 شخص ومقسمين على الدوائر المخابرات الامريكية و الإسرائيلية والغربية ، توفي 4 منهم على الاقل في 3 /1/ 2020م حسب ما افادت به الصحف الاسرائيلية التي صرحت بوفاة ( الكولونيل شارون اسمان ) الذي عمل بالواء (النخبة ناحل) بحجة انهياره خلال التدريب؟. ويذكر بان لواء ( النحل ) هو احد الوية ما تسمى " بالنخبة " يطلق عليها تسمية ( نوعار حالوتزي لوحيم ) وهو كتبية مشاة تأسست سنة 1982م وشاركة في حرب لبنان 1982 و 2006 والانتفاضة الاولى ، وانتفاضة الاقصى ، وحرب غزة ، وحرب على غزة 2014م، في 20 / سبتمبر افادت الصحيفة the cradle اللبنانية ان مصدر من محور المقاومة اعلن مسؤوليته عن مقتل ( اسمان و مقتل اللفتنانت كولونيل جيمس و ويليس ) من لواء الحصان الاحمر . وزعم ايضا ان ( الكولونيل ويليس ) قتل في حادثة غير قتالية في ( قاعدة العديد ) الجوية في قطر . مصدر الخاص أن (أسمان واثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي) قُتلو في غارة بطائرة بدون طيار في منطقة الحكم الذاتي الكردية الشمالية العراق ، اثر استهدفت موقع اتصالات يديره الموساد. لا يوجد تأكيد من ملابسات وفاة ام قتل للعقيد (ويليس) مع ذلك كانوا واضحين أن العملية نفذها “محور المقاومة”. ان 36 شخصًا يعتقد بان منهم ( سبعة )عملاء محليين من دول عربية إقليمية ، من بين 36 شخص اكثرهم يحملون جنسيات ( السعودية والكويت والعراق وسوريا والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر). معظم هؤلاء الأفراد تم اخفائهم و البعض قتل من قبل سلطات بلدانهم أو من قبل محور المقاومة. الأيام التي أعقبت استشهاد سليماني والمهندس ، تم اسقاط طائرة استطلاع تابعة لوكالة المخابرات المركزية في إقليم (غزنة) في أفغانستان ، ادى الى مقتل جميع من كانوا على متنها. ليقتل (مايكل داندريا) رئيس عمليات وكالة المخابرات المركزية ضد إيران اتضح بان كان هناك العديد من (ضباط المخابرات المركزية الأمريكية ) والجيش الأمريكي على متن الطائرة.ان “عددهم ودورهم الدقيق غير معروفين ، لكن ما علاقة قاعدة رامشتاين الجوية، في هذا الامر !، يعتقد بعض المشاركين في عملية المطار يعملون في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا التي تعد من أكبر المنشآت العسكرية الأمريكية في العالم ، تعمل كمركز قيادة لحلف شمال الأطلسي وقيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا بالإضافة إلى كونها مركزًا رئيسيًا لعمليات الطائرات( بدون طيار) في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كذلك شركة (جي فور إس) المسؤولة عن أمن مطار بغداد الدولي ، متهمة أيضا بالتورط في اغتيال الفريق الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس . وتعد G4S شركة أمنية خاصة بريطانية متعددة (الجنسيات ) لديها قوة عاملة تزيد عن 500000 في اخر احصائيات 2020م . يبقى السؤال الاهم متى يحاسب من امر بذلك ؟...