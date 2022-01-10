الى قادة الاطار التنسيقي..!

ضياء ابو معارج الدراجي ||

عمي انتم مو امير المؤمنين علي عليه السلام حتى تصبرون على الاذى وتتحملون غصب حقوق جمهوركم بسبب وصية.

عمي انتم قيادات عدكم ٩٠ مقعد يعني تمثلون ٩ مليون مواطن عراقي اذا سلمنا ان الانتخابات غير مزورة واذا مزورة فبحث اخر لانكم فعلا تمثلون الاغلبية الشيعية المسحوقة من قال وبلا.

عمي كونوا شجعان فعلا وعاملوا الاخرين بما يعاملوكم ولا ترخون لهم الحبال

هذه نتيجة تراخيكم خسرتم السلطة والحكم وسوف تخسرون الجماهير التي ساندتكم قبل وبعد ٢٠٠٣.

بسببكم وبسبب سكوتكم وتمسككم بقوانين الفرسان التافهة سرقت اصواتنا واصبحنا اقلية خارج الحكومة بعد ان كنا اغلبية حاكمة.

نحن لا نخشى على انفسنا من موت او تهجير او قتل فقد قست قلوبنا منذ نظام هدام لكننا خلفنا عوائل وابناء واحفاد واحفاد احفاد لا نريد لهم ان يعيشوا ما عشناه من ظلم الدكتاتورية.