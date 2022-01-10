من قال أن الرجال لا يبكون .؟!

الدكتور محمد صادق الحسيني ||
- بلى .. يبكي الرجال.
🔸يبكي الرجال :
عندما تموت أمهاتهم ، لأن كلمة أمي وحدها من تشعرهم بأنهم ما زالوا صغاراً مهما بلغوا من العمر و غيابها يُثري الشيب في الرأس ما بين ليلة و ضحاها.
🔸يبكي الرجال :
حين يفقدون آباءهم ، لأنهم في تلك اللحظة يصبحون هم الآباء و هم الأعمدة و هم السقف و وحدهم هم السند.
🔸يبكي الرجال :
حين يمرض أحد أبنائهم ، لكن بعد أن يديروا ظهورهم حتى لا تراهم تلك العيون الصغيرة التي تستمد قوتها للشفاء من قوة آبائهم.
🔸يبكي الرجال :
حينما يزوجون بناتهم ، حيث يسلمون فلذات أكبادهم و عزة شرفهم لرجلٍ آخر بعد سنواتٍ من الألفة و الحنان.
🔸يبكي الرجال :
لجحود الأبناء أو إستعلائِهم أو تطاولهم و لو بكلمة على والديهم.
🔸يبكي الرجال :
عند نكران الجميل من زوجة أحبها و أنعم عليها و أكرمها بل و أغدق عليها من الخيرات ، لكنها في لحظات تناست كل هذه الافضال و المكرمات.
🔸يبكي الرجال :
عند عجزهم عن تأمين لقمة أو لعبة أو أدنى رغبة لأولادهم.
🔸يبكي الرجال :
عند الخشوع بين يدي الله ، و لفراق الأوطان و لغياب الأحبة و الأخوان.
🔸يبكي الرجال :
إذا شاب الرأس و انحنى الظهر و ضعف الجسم و دنا الرحيل إلى قبر الوحشة و كانت حقيبة الزاد فارغة.
لكن دموع الرجال لا تخرج فقط من مقلة العين على الخد فلا يراها إلا القليل ، بل و تخرج من القلب و على القلب فهي تنهدات و نظرات و تجاعيد الوجه و بياض الشعر و انحناء إلى الأرض.
حفظكم الله بحفظه وجمعة طيبة ومباركة
وبعدنا طيبين قولوا الله
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