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من قال أن الرجال لا يبكون .؟!


 

الدكتور محمد صادق الحسيني ||

 

- بلى .. يبكي الرجال.

🔸يبكي الرجال :

عندما تموت أمهاتهم ، لأن كلمة أمي وحدها من تشعرهم بأنهم ما زالوا صغاراً مهما بلغوا من العمر و غيابها يُثري الشيب في الرأس ما بين ليلة و ضحاها.

🔸يبكي الرجال :

حين يفقدون آباءهم ، لأنهم في تلك اللحظة يصبحون هم الآباء و هم الأعمدة و هم السقف و وحدهم هم السند.

🔸يبكي الرجال :

حين يمرض أحد أبنائهم ، لكن بعد أن يديروا ظهورهم حتى لا تراهم تلك العيون الصغيرة التي تستمد قوتها للشفاء من قوة آبائهم.

🔸يبكي الرجال :

حينما يزوجون بناتهم ، حيث يسلمون فلذات أكبادهم و عزة شرفهم لرجلٍ آخر بعد سنواتٍ من الألفة و الحنان.

🔸يبكي الرجال :

لجحود الأبناء أو إستعلائِهم أو تطاولهم و لو بكلمة على والديهم.

🔸يبكي الرجال :

 عند نكران الجميل من زوجة أحبها و أنعم عليها و أكرمها بل و أغدق عليها من الخيرات ، لكنها في لحظات تناست كل هذه الافضال و المكرمات.

🔸يبكي الرجال :

عند عجزهم عن تأمين لقمة أو لعبة أو أدنى رغبة لأولادهم.

🔸يبكي الرجال :

عند الخشوع بين يدي الله ، و لفراق الأوطان و لغياب الأحبة و الأخوان.

🔸يبكي الرجال :

إذا شاب الرأس و انحنى الظهر و ضعف الجسم و دنا الرحيل إلى قبر الوحشة و كانت حقيبة الزاد فارغة.

لكن دموع الرجال لا تخرج فقط من مقلة العين على الخد فلا يراها إلا القليل ، بل و تخرج من القلب و على القلب فهي تنهدات و نظرات و تجاعيد الوجه و بياض الشعر و انحناء إلى الأرض.

حفظكم الله بحفظه وجمعة طيبة ومباركة

وبعدنا طيبين قولوا الله

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