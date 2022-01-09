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حصن الامان


  الشيخ محمد الربيعي ||   رجال الشرطة هم حصن الامان للوطن كله ، لان بدون تلك الرجال الاوفياء ، سيكون هناك عمليات اجرامية ، اضافة الى حالة عدم الاستقرار و الامان بين الجميع . محل الشاهد : المعنى اللغوي من كلمة الشرطة : الشَّرَطُ بفتحتين العلامة ، و أشْراطُ الساعة علاماتها ، و أشْرَط فلان نفسه لأمر كذا أي أعلمها له و أعدها ؛ قال الأصمعي: “و منه سُمي الشَّرَط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بها .  و الواحد شُرْطةٌ و شُرْطيٌ بسكون الراء فيهما . المعنى الاصطلاحي: هم جماعة من أصحاب الامام علي ( ع ) ، و كانوا ستة آلاف رجل . قال البرقي : وقال علي بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين الذين قال لهم: تشرّطوا إنما أشارطكم على الجنة، ولست أشارطكم على ذهب و لا فضة. كما روي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: ضَمِنّا له الذبح ، و ضَمِن لنا الفتح . اذن الواقع الحقيقي لتأسيس الشرطة ليس كما يذكر انه في عام ( ١٩٢٢ ) ميلادي ، و خصوصا ان الامام علي ( ع ) اسس الشرطة في وقت خلافته و التي كان مقر اطلاق القرارات فيها هو العراق بلد الدين الحقيقي و التاريخ و العلم و الاخلاق و القيم .  و اعتقد من هنا يمكن لرجل الشرطة ان يزهو و يفتخر ان اصل تأسيسه كان من رجال اشترطوا الحب و الايمان و القتال في سبيل الحق ، الذي كان متمثل في شخص امام المتقين علي بن ابي طالب ( ع ) و الامامة و الموقع انذاك متمثل في مركز ثقل دائرة حكم العراق الحبيب . من هنا يجب ان يعلم رجل الشرطة ، انه ممن اشترط على نفسه حفظ العباد و البلاد و الدين دون اي ولاء اخر ، و هي امانة يسأل عنها يوم الدين ، و هي مسؤولية تؤدي به ان صانها الى جنة عرضها السموات و الارض ، و بخلافه ذلك يؤدي به الى جهنم و بئس المصير . و الجدير بالذكر ان رجال الشرطة هم المسئولون عن الامن والامان في الاماكن التي يتولونها و عليهم ان يتأكدوا من تنفيذ القانون على الجميع دون التفريق بين شخص فقير وغني او شخص ضعيف وشخص قوي وكما اسلفنا حتى لا يوقع بمسؤولية خيانة الامانة . كما ان رجل الشرطة دوره في حدود القانون و هو اداة لتنفيذ القانون و ليس لاصدار الاحكام ، و ذلك لان القضاء وحده هو المنوط به ذلك . في ذات الوقت نشكر جهود ابنائنا من الشرطة لما قدموه في التصدي لزمرة الشر و عصى الاحتلال الدواعش الانجاس . رحم الله الشهداء من ابناء الشرطة ، و حفظ الله الباقين . اللهم احفظ الاسلام و اهله اللهم احفظ العراق و شعبه
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