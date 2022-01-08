العراق في قلوبنا .. فهل هو في عيونكم ؟

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قاسم الغراوي *|| التناقض في التصريحات والتقاطع في المصالح واللقاءات الغير مرئية وراء الكواليس وكثرتها والرسائل المشفرة للتغريدات توتر الشارع وهو بانتظار الجلسة الاولى للبرلمان على امل ان تكون قيادات الكتل السياسية قد حسمت امرها باتجاه تشكيل الحكومة. تابعنا التصريحات الاعلامية للاحزاب المشاركة في العملية السياسية وزيارتها الى بغداد وسجلنا تناقضآ واضحآ وتغيرآ في المواقف ولانعرف فيما اذا كانت للاستهلاك الاعلامي او التموية او بغرض الضغط لكسب المزيد من الوقت او تحقيق مكاسب معينة. في الوقت الذي لازال فيه السيد مقتدى الصدر مصرآ على الاغلبية السياسية بينما تدعو الغالبية من الكتل السياسية ومنها الاطار التنسبقي للتوافق والمشاركة في ادارة الدولة. في البيت الشيعي التقى الاطار النسيقي مع التيار الصدري ولم يتوصل الى توافق بسبب الشروط التى وضعها السيد مقتدى الصدر. ويطالعنا تصريحآ اخر سيتم حللت الامور وندعو التيار الصدري الانضمام للاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الاكبر في اول جلسة للبرلمان. التيار الصدري يكثف لقاءاته مع الحزب الكوردستاني الديمقراطي والتصريحات المتبادلة بينهما تؤكد وجود تفاهم ونقاط مشتركة لاستحقاقات المرحلة القادمة وكذلك زيارات وفد التيار للبيت السني. البيت السني اللقاءات مستمرة بين تقدم وعزم والخنجر يصر على ترشيح احد نوابه لرئاسة البرلمان بينما يرفض التجديد للحلبوسي. تفاهمات بين عزم وتقدم واحتمال اعادة منح الثقة للحلبوسي ، والعبيدي يتنازل للمشهداني لرئاسة البرلمان ، والوفد الكردي يلتقي عزم وتقدم لبلورة المواقف والتاكيدات على استحقاقات المرحلة القادمة . البيت الكوردي (الديمقراطي والاتحاد الوطني ) يختلف على ترشيح رئاسة الجمهورية لكنه متفق في التفاوض مع بغداد للحصول على مكاسب لصالح الاقليم . تغريدة للسيد الصدر مشفرة يوحي فيها الى عناوين عزم وتقدم والديمقراطي بين قوسين ، ودول الجوار تراقب وتتدخل من بعيد وقريب للتاثير في المواقف وتقريب وجهات النظر . نعتقد ان اي من الكتلتين السنية والكوردية لايمكنها ان تاتلف مع جزء من البيت الشيعي ( التيار الصدري او الاطار التنسيقي) وتفضل التفاهم معهما ككتلة واحدة وانهما لايجازفان بالانحياز لتشكيل الكتلة الاكبر مع اي منهما لان العملية السياسية ستتصدع وتواجه تحديات كبيرة اولها تحريك الشارع وعرقلة مسيرة الحكومة القادمة . تظل السياسة فن اللاثبات، وننتظر ما يتمخَّض عنه يومَي السبت والأحد من متغيرات حاسمة . *كاتب /محلل سياسي