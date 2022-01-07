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المعسكر المنتصر لغةٌ وثقافةٌ وشروط

84 2022-01-07

  حازم أحمد فضالة ||   (بسبب تزامن مسابقات الملاكمة في تركيا مع مناسبة إستشهاد بنت ⁧رسول الله⁩ صل الله عليه وآله وسلم ⁧فاطمة الزهراء⁩ (ع) طلب ⁧الملاكم الإيراني علي رضا قنبري⁩ ان تكون نغمات استقباله في صالة الملاكمة بصوت أحد ⁧الرواديد الحسينيين الإيرانيين⁩ بدلا عن ⁧الموسيقى⁩. ‏⁧(قال رسول الله فاطمة بضعة منّي⁩) 1- نعم والله، إنه المحور المتفوِّق، هكذا يتكلم المنتصر بشروطه وثقافته، ولا يمكن تسليم بندقيتنا وقلمنا ومِنَصَّتنا؛ إلى فرْد بائس متلوِّن من أفراد المعسكر المهزوم، فرْدٌ واجِهةٌ لشبكة!، جاء بمشروع بديل عن الهزيمة، مشروع ناعم امتلأ خُبْثًا ومكرا! 2- المعسكر المنتصر، عليه الحفاظ على أسلحته، وأقلامه، ومِنصّاته، وأرضه؛ التي انتصر بها، وهيمن عليها في العسكر والإعلام. 3- إذا أراد أحد مُتسكِّعي المراكز التي عملت على تدمير الثقافة الإسلامية والقيم الصالحة وثوابت الإسلام للشعب العراقي الدخول لهذا المعسكر؛ فإنَّ هذا المتسكِّع المهزوم عليه الحضور خاضعًا لشروط المعسكر المنتصر. 4- الفرد الفارّ من المعسكر المهزوم، لا يحضر جارًّا خلفه عربات محملة ببضاعة فاسدة من الإلحاد والمجون، والطعن بشهداء محور المقاومة، والتثقيف لحكومات التطبيع مع الصهاينة، وتزويق المصطلحات الإرهابية وعنوانات الإرهابيين، ومشاريع ربط الجمهور بهذا الرسام وذاك الشاعر، الذين ملؤوا الفضاء الإلكتروني بأعمالهم المعادية للحشد الشعبي، والمقاومة، والمرجعيات الدينية. 5- المهزوم عندما يريد أن يطأ أرض ميادين النصر؛ عليه أن يفهم أنه غير مؤهل لقيادة فرد واحد، بل هو مَقود حتمًا، ويمشي في ظل أصغر جندي في ميدان الثقافة والإعلام لمحور المقاومة.= 6- إنَّ الحفاظ على الهوية الإسلامية الأصيلة للشعب العراقي؛ يُعَدُّ من أقدس واجبات محور المقاومة، وليس من العقل تنكيس أسماء رموز الإسلام والإنسانية والمقاومة بربطها بهذا المطرب، وذاك التائه! 7- بطَلا النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (رضوان الله عليهما)، هما من القادة الإسلاميين، القابضين على دينهم بقوة وثبات، فمن شاء الحديث عنهم من ذلك المعسكر التائه المهزوم؛ عليه احترام هويتهم، وعدم محاولة تذويبها بشطب عنواناتهم الحقيقية وإبراز عنوانات مشوَّهة لا علاقة لهم بها! 8- هذه ثقافة محور المقاومة، والقضايا في هذا الجانب متشابهة كلها، والتزامنا بها يعني أننا نمتلك الوعي والبصيرة. تحية محبة للملاكم الإيراني علي رضا؛ لالتزامه بهويته وثقافته وعقيدته فخرًا وبهاءً.
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