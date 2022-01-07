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د. قاسم بلشان التميمي || الاعلام العراقي الصادق مطالب ان يقوم بدوره بشكل اكثر قوة وتاثير مما هو عليه الان وعندما اقول الاعلام العراقي فانا بالتاكيد لا اعني جميع وسائل الاعلام العراقية لان هناك محطات اذاعية وتلفزيونية وصحف ومجلات وغيرها هي عراقية بالأسم فقط وحتى الاسم كثير عليها لانها بعيدة كل البعد عن اهات والام امة كاملة ،وفي رأيي الشخصي لا ارى في بعض وسائل الاعلام المحسوبة على العراق اي خير او صلاح للبلاد بل انها وللاسف الشديد قد اسهمت بشكل كبير جدا في تعميق الجرح العراقي واخذ هذا البعض يلهث وراء تحقيق مصالح حاقدة على حساب العراق. اما وسائل الاعلام العراقية الصادقة التي حملت على كتفها قضية امة وشعب فاني اقول وللاسف لم توفق هذه الوسائل بالشكل المطلوب حتى طرحها لقضية العراق لم يكن طرحا موفقا وهذه الوسائل لم تكن بمستوى يؤهلها بان تكون المدافع الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي وانا هنا لااريد ان ابخس حق كل هذه الوسائل واود ان اشير الى انه توجد محاولات وانا اقول محاولات هذه المحاولات جيدة ولكن السؤال الذي يبرز بقوة هو هل نبقى في طور المحاولات ؟ الايحق لنا ان نملك وسائل اعلام على قدر كبير من المهنية؟ والجواب نعم يحق لنا ولكن (كيف)؟ قبل الاجابة لابد ان يكون هناك تشخيص دقيق لحالة الاعلام العراقي الحقيقي ولماذا هذا الضعف والارباك في اظهار وكشف حقائق (كارثية) موجودة من خلال تصرفات بعض الدول خصوصا بعض دول الجوار وكيف ان هذه الدول تكافح بشراسة من اجل القضاء على ابناء العراق الشرفاء واقصد بالشرفاء (العامل البسيط الذي يخرج مع اشراقات الشمس الاولى للعمل حتى يعود بدنانير معدودة تكفي لشراء رغيف خبز لاولاده) واقصد بالشرفاء (الموظف الذي يجاهد من اجل كسب قوته وسط الزحام المروري ويجاهد وسط الفساد المالي والاداري ) واقصد بالشرفاء الام العراقية وهي تخاطب اولادها( ها يمه شو اليوم مارايح للشغل او ما رايح للمدرسة ) اقصد بالشرفاء صاحب المقهى وسائق التكسي والمعلم والمدرس والمهندس والطبيب والاستاذ الجامعي واقصد بالشرفاء كل عراقي يربي اطفاله على حب الوطن وترابه واهله في الشمال والجنوب والشرق والغرب. على العموم هذا كلام لا استطيع ان اعطيه حقه على الاقل خلال هذه السطور القليلة. والان عودة الى تشخيص الاسباب التي تقف ان صح التعبير وراء تخلف الاعلام العراقي وانا اقولها وبكل قوة ان من اسباب التخلف (الامبراطوريات) التي صنعها بعض اصحاب القرار لعدد من الاشخاص الذين لايملكون اي مهنية او حس اعلامي بل بعيدين كل البعد عن الاعلام ولكن (الذي حصل حصل ) حقيقة انا اقف متحير عندما ارى (شبكة اعلام) اقطابها عبارة عن (نائب ضابط او حمال اوعامل لمكتب صيرفة اهلي او بائع حلاوة او او الخ) انا هنا ( لا انتقص من هذه المهن التي ذكرتها بل على العكس انا اقدرها واجلها وانحني لكل عمل شريف) ولكن يجب ان يكون لكل مهنة رجالها ، كما ان بعض العاملين في هذه الشبكة يملك المهنية ولكن لغاية في نفس يعقوب لايقوم بالعمل الاعلامي المطلوب (بسبب ضغوطات او تهميش ) او ان القسم الاخر تم تهجيره الى دول الجنوب والشمال ! على العموم نحن اذا اردنا ان نحقق هدفنا المنشود وهو الوصول الى اعلام عراقي حقيقي قادر على مجابهة وسائل الاعلام المعادية خصوصا تلك التي تسمي نفسها بوسائل اعلام عراقية لابد من العمل على نسف هذه (الامبراطوريات ) ولابد من الالتفات الى اصحاب الكفاءات والمهنية ولابد من صقل المواهب من خلال الدورات والعمل الجاد وان نعد خطة طموحة وشجاعة للارتقاء بالاعلام العراقي خصوصا ونحن نملك من الكفاءات والطاقات الاعلامية ما يفوق الوصف لكن هذه الطاقات المحترمة لم تعرف طرق التملق الى هذا وذاك فبقت مركونة في عهد الدكتاتورية على امل ان تنال وتاخذ دورها في عصر التحرر ولكن للاسف بقت على حالها لم يلتفت اليها احد ، او ان الالتفات اليها لم يكن بالشكل المطلوب. وقبل الختام اريد ان اهمس اليكم اني لم اقول كل ما عندي وذلك لاسباب يعرفها من كان حالهم مثل حالي.